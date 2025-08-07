Gazze'de Açlık Felaketi: Bir Bebek Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gazze'de Açlık Felaketi: Bir Bebek Daha Hayatını Kaybetti

07.08.2025 15:29
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de açlık ve yetersiz beslenmeden birçok çocuk ölüyor.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde bir bebek daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rua Maşi'nin babası Emin Maşi, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Acılı baba, kızının açlık ve gıda eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek "Gazze'de yiyecek yok, içecek yok, hayat şartları çok zor." dedi.

Maşi, kızının daha önce herhangi bir hastalığının bulunmadığını yetersiz beslenme nedeniyle günden güne zayıflayarak bir deri bir kemik kaldığını ve açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.

Nasır Tıp Merkezi bünyesindeki Tahrir Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi Müdürü Dr. Ahmed el-Ferra da çocuklarda yetersiz beslenme vakaları ve bundan kaynaklanan ölümlerin arttığını ifade etti.

Ferra, Rua bebeğin 14 Ekim'de de hastaneye kaldırıldığını, ciddi yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördüğünü ve kronik bir hastalığının da bulunmadığını vurguladı.

Filistinli doktor, 13 kilogram olması gereken bebeğin hayatını kaybettiğinde 7 kilograma kadar düştüğüne ve normal kilosunun yaklaşık yarısını kaybettiğine dikkati çekti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 96'sı çocuk 197 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

