Gazze'de Açlık Grevi: İnsani Drama Dikkat Çekiliyor

İsrail'in Gazze'de dayattığı açlığın insani boyutlarını gözler önüne sermek ve yaşanan dramı dünyaya duyurabilmek için bazı meslektaşlarıyla açlık grevine başlayan gazeteci Vedi Ebu Suud, "İsrail Gazze'de 2 milyon insanı nasıl aç bırakabiliyor. Duvarları muhatap aldığımızı düşünme noktasına geldim ama her gün gözlerimin önünde çocuklar ölürken bunu yapmaktan başka da seçeneğim yoktu. Onlar ölürken ben yemek yiyemezdim." dedi.

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze'de açlıktan ölümler kısa sürede çok hızlı bir ivme kazanmış durumda. Sağlık Bakanlığı birkaç gün öncesine kadar günde 1-2 kişinin açlıktan öldüğünü açıklarken artık günde en az 10 kişinin öldüğünü duyuruyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 111'e çıktığını duyurdu.

Gazze'nin kuzeyinde Yemen TV muhabiri olarak çalışan gazeteci Ebu Suud da kendi ifadesiyle "gazeteci olmaktan önce bir insan olarak" harekete geçmesi ve açlıktan ölenlerin sesini dünyaya duyurması gerektiğini düşündü ve süresiz açlık grevine başladı.

Gazze'deki açlığı dünyaya duyurabilmek için "boş mideler hareketini" başlattı

Kendisi gibi birkaç arkadaşıyla Gazze'nin kuzeyinden hiç ayrılmayan ve oradakilerin sesini dünyaya duyurmaya çalışan Ebu Suud, şimdi de Gazze'de yaşanan açlığı duyurma sorumluluğunu üzerine aldı ve 2 arkadaşıyla birlikte 19 Temmuz'da "boş mideler hareketini" başlattı.

4 gündür sadece tuzlu su tüketen Ebu Suud, kendisini açlık grevine iten nedenin, birkaç gün önce yaşlı bir kadının gözlerinin önünde açlıktan düşüp ölmesi olduğunu söyledi.

"Gazze'de yaşananları en kötü kabuslarınızda dahi göremezsiniz"

Ebu Suud, şöyle konuştu:

"Her gün çocuklar, yaşlılar ve hamile kadınların öldüğünü görüyoruz. Öyle bir insani durumdan bahsediyoruz ki en kötü kabuslarınızda bile bunu göremezsiniz. Bu kadını (açlıktan ölen) gördükten sonra bir şeyler yapmam ve sesimi dünyadaki hür vicdanlara ulaştırmam gerektiğini düşündüm.

Belki birilerini harekete geçirebilirim ve sesimi ulaştırabilirim diye açlık grevine başladım. Kameraman arkadaşlara Gazze'de en küçük çocuk yemek yiyinceye kadar süresiz açlık grevine başlayacağımı söyledim."

"İsrail Gazze'de 2 milyon insanı nasıl aç bırakabiliyor. Sanki duvarlara konuşuyoruz"

4 çocuk babası Ebu Suud, kendisinin de Gazze halkı gibi savaşın tüm acı hallerini yaşadığını; evinin yıkıldığını, ailesinden kayıplar verdiğini ve defalarca yer değiştirmek zorunda kaldığını anlattı.

Uluslararası toplumun, İsrail'in yaklaşık 22 aydır sürdürdüğü soykırım ve aç bırakma politikasına sessiz kalmasına bir türlü anlam veremediğini dile getiren Ebu Suud, şunları söyledi:

"İsrail Gazze'de 2 milyon insanı nasıl aç bırakabiliyor. Duvarları muhatap aldığımızı düşünme noktasına geldim ama her gün gözlerimin önünde çocuklar ölürken bunu yapmaktan başka da seçeneğim yoktu. Onlar ölürken ben yemek yiyemezdim. Çünkü bu insanlara sırtımızı dönersek Allah bunun hesabını bizden sorar. Bu düşünceyle açlık grevine başladım."

"Annem 68 yaşında, açlıktan yavaş yavaş gözlerimin önünde öldüğünü görüyorum"

Kendi annesinin de açlık çektiğini dile getiren Ebu Suud, şu ifadeleri kullandı:

"Annem 68 yaşında yaşlı bir kadın. Şeker, tansiyon ve kalp hastası ve açlıktan yavaş yavaş ölüyor. Annem önceki gün beni aradı ve 'oğlum bana yarım kilo mercimek, bir dilim ekmek bul' dedi. Annem yemek yemezse ölür. Ben her gün annemin yavaş yavaş gözlerimin önünde öldüğünü görüyorum."

Kahreden acziyet

Ebu Suud, "Bir adamı kahreden bu acziyet hali nedir bilir misiniz? İşte ben bunu yaşıyorum. Dünya kör, sağır ve dilsiz olmuş. 666 gündür feryat ediyoruz, hür vicdanlara sesleniyoruz ama kimse dönüp de bize bakmıyor." diyerek isyan etti.

"Vicdanım rahat öleceğim"

Halktan biri ve onların sesi olduğunu vurgulayan Ebu Suud, Filistinlilerin haklı davalarını dünyaya duyurmak için verdikleri mücadeleyi şöyle anlattı:

"30 binden fazla çocuk öldürüldü. Bunların suçu neydi, ne yaptılar? Sesimizi dünyaya duyurmak için çok çalıştık. Bu boş mideler hareketinde de ölecek olursam vicdanım rahat öleceğim. Çünkü ben bu halka sırtımı dönmedim ve sesimi duyurmaya çalıştım. Sesim belki duyulur belki de duyulmaz ama ben her halükarda greve devam edeceğim."

Haklı davalarını boş mideleriyle anlatmaya çalışıyorlar

Davalarının haklı olduğunu boş mideleriyle anlatmaya çalışacaklarını söyleyen Ebu Suud, pek umutlu olmasa da dünyanın hür insanlarını uyandırmaktan başka seçenekleri olmadığını sözlerine ekledi.