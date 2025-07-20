Gazze'de Açlık İsyanı - Son Dakika
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Gazze'de Açlık İsyanı

20.07.2025 13:21
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İsrail'in ablukası altında Gazze'de Filistinliler açlıktan isyan etti; ölüm ve yetersiz beslenme artıyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde çarşı pazardaki tezgahlar boş kalırken, sistematik olarak zorla aç bıraktığı Filistinliler dünyanın sessizliği karşısında isyan etti.

İsrail, Gazze'ye ablukayı kaldırmayarak insanları bir yandan zorla aç bırakıyor, bir yandan da kurduğu sözde insani yardım merkezlerinde toplanan sivilleri öldürmeye devam ediyor.

Sınır kapılarının aylardır kapalı olduğu Gazze'de yaşanan açlık ve yetersiz beslenme olgusu kritik bir seviyeye ulaşmış durumda. Artık neredeyse her gün 1 ya da 2 çocuğun "açıktan" öldüğü Gazze'de şu ana kadar yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 70'i geçti.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda da 891 kişi öldü, 5 bin 754 kişi de yaralandı.

Tablonun bu kadar karanlık olduğu Gazze'de 2 yıldır devam eden savaş nedeniyle gelir kaynaklarını kaybeden ve sınır kapıları kapalı olduğu için de yiyecek bulamayan Filistinliler dünyanın sessizliğine isyan etti.

AA kameraları Gazze'de yaşanan bu açlığın en bariz göründüğü yerlerden olan pazarlardan birini görüntüledi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta çöp yığınlarının ve enkazların arasına kurulu pazarda, tezgahların çoğunun boş olduğu, bazılarında çok az miktarda ürün bulunduğu, hatta ürünlerin paket olarak değil sayıyla, cipslerin kağıttan yapılmış külahlarda, bisküvilerin de tane işi satıldığı görüldü.

"Bulursak yiyor bulamazsak aç yatıyoruz"

Pazarcılık yapan yaşlı kadın Ummu Cemal, yoksulluktan ve açlıktan ötürü bu işi yaptığını söyledi.

Gazze'deki insani durumun tarif edilemeyecek kadar zor olduğunu ancak ellerinden bir şey gelmediğini ifade eden Ummu Cemil, "Yarım somun ekmek yiyorsak şanslıyız, onu da bulamazsak aç yatıyoruz. Biz dayanamıyoruz çocuklar nasıl dayansın. Zaten çoğu hastanelerde." dedi.

Pazarda felafel yapıp satan Ebu Hüseyin ise ellerine ne geçerse onu yediklerini ancak çocukların karnını doyurmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 6 aydır insanların ekmeğin tadını unuttuğunu aktaran Ebu Hüseyin, "Aşevlerine gidip yiyecek almak mümkün değil. Binlerce kişi sırada bekliyor. Geç gitsen elin boş dönüyorsun. İnsanlar yemek için birbirini kırıyor. Tencereyi götürüyor boş getiriyorsun. Biz de mecburen elimize ne geçiyorsa onu yiyor ve ya rabbi şükür diyoruz." diye konuştu.

"Gazzelilerin hayvanlar kadar bile değeri yok mu?"

Pazara karın doyurmaya gelen Filistinliler ise dünyanın Gazze'de yaşananlara ses çıkarmamasına duydukları öfkeyi dile getirdi.

Gazze'de ilaç, yiyecek, su, un, hiç bir şey olmadığını söyleyen Hasan Kıddıh, "Biz hayvan mıyız yoksa insan mı belli değil. Arap ülkeleri bizi neden görmüyor. Bir hayvana bir şey olduğunda binlerce kişi onu kurtarmaya gidiyor. Ama Gazze'de 2 milyon insan ölüyor. 2 sene sonra hala bunları konuşuyor olmaktan ve yardım istemekten utanıyorum." diyerek feryat etti.

Dünden beri aç olduğunu, sabah kuru ekmeği ıslatıp yediğini kaydeden Kıddıh, pazarda da ürünlerin hem az hem pahalı olduğunu dile getirdi ve ekledi: "Biz bu kadar pahalı ürünleri nasıl satın alalım. İnsanlar açlıktan artık bayılma noktasına gelmiş durumda. Allah aşkına bizi bu durumdan kurtarın."

"Onurumuzla ölmek en iyisi"

Hişam Ebu Hatab da Gazze'deki içler acısı durumu "Yiyecek, içecek yok. Yemek pişirmeye odun bile yok. Araba lastikleriyle ateş yakıp yemek pişiriyoruz. Artık hayvan arabalarına biniyoruz. Binlerce yıl geriye gitmiş durumdayız." diyerek özetledi.

12 kişilik ailesinin karnını doyuramadığını kaydeden Ebu Hatab yaşadığı zorluğu ve kırılan insanlık onurunu şu sözlerle ifade etti:

"Sabahtan beri bir şey yemedik. Bir kilo un 120-130 şekel. Bir kilo patates 70 şekel. 12 kişiye nasıl yemek bulayım, su bulayım. Yardım dağıtım noktalarına gidip alalım desek orada da her gün 70-80 kişi ölüyor. Bir çocuk un çuvalı kucağında öldürüldü. İnsanlık ve merhamet nerede?

Biz destek, yardım istemiyoruz. İsrail'i buradan çıkarsınlar ve işgali bitirsinler yeter. Biz kendimiz topraklarımızda eker ve yeriz. 2 aydır un yüzü görmedik. İnsanlar bir deri bir kemiğe döndü. 2 yıldır çalışmıyoruz, cebimizde para yok. En onurlusu ölmek ve kurtulmak olur. Her an ölmeyi diliyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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