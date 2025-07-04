Gazze'de Açlık Krizi Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Açlık Krizi Büyüyor

04.07.2025 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNRWA, İsrail'in yardımları engellemesi nedeniyle Gazze'de insanların açlıktan bayıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in insani yardımları engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin "açlıktan sokaklarda bayıldığını" açıkladı.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımını sürdürdüğü ve 2 Mart'tan itibaren insani yardımları engellediği Gazze'de "kıtlığın arttığı" belirtildi.

UNRWA, "İnsanlar sokaklarda açlıktan bayılıyor." ifadeleriyle Gazze'deki insani durumun vehametini aktarırken ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın insani yardım dağıtım sisteminin Filistinli aileler için "aşağılayıcı, aç bırakıcı, korkutucu, yaralayıcı ve yorucu" olduğu değerlendirmesine yer verdi.

"Hiç kimse, hiçbir yerde hayatını riske atmak ve ailesine gıda temin etmek arasında seçim yapmaya mecbur edilmemeli." ifadeleri kullanılan açıklamada, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın sözde yardımlarıyla Filistinlilerin hayatlarının tehlikeye atıldığı vurgulandı.

Ateşkes sırasında BM'nin Gazze Şeridi'nde "hayat kurtarıcı yardım hizmetlerini güvenle verdiği" hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:

"Bizim sistemimiz, uzmanlığımız ve irademiz var. İhtiyacımız olan şey geçiş. Ablukayı kaldırın. İşimizi yapmamıza izin verin."

İsrail, Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Krizi Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
Albüm lansmanında arabanın içinden kalabalığa ateş açtı: 4 ölü, 14 yaralı Albüm lansmanında arabanın içinden kalabalığa ateş açtı: 4 ölü, 14 yaralı
Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu
Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Silivri’de orman yangını Alevlere müdahale devam ediyor Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar

13:20
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var
Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
12:05
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
18:42
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam
18:32
Timur Cihantimur’un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
Timur Cihantimur'un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
17:49
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
17:49
AK Partili Güler’i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir
AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
17:49
ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor
ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor
17:47
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor 96 basamakla çıkılıyor
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor; 96 basamakla çıkılıyor
17:25
Bodrum’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Bodrum'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
17:10
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
17:09
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli’den 7.4’lük deprem uyarısı
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 13:47:21. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Açlık Krizi Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.