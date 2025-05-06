Gazze'de Açlık Krizi: Yüz Binlerce Filistinli Sadece Bir Öğün Yiyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in sınır kapılarını kapatarak uyguladığı açlık politikası nedeniyle Gazze Şeridi'nde yüz binlerce Filistinlinin iki ya da üç günde sadece bir öğün yemek yiyebildiğini belirtti.

UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana hiçbir insani yardımın girişine izin vermediği Gazze'deki açlığın boyutlarına dikkati çekti.

Gazze'de yüz binlerce Filistinlinin iki veya üç günde bir sadece tek öğün yemek yiyebildiğini belirten Ebu Hasene, İsrail'in uyguladığı açlık politikası nedeniyle 66 binden fazla çocuğun da ciddi boyutlarda yetersiz beslenme sorunu yaşadığını kaydetti.

Ebu Hasene ayrıca UNRWA'nın BM standartlarına uymadığı için İsrail'in yardım planının bir parçası olmayacağını vurgularken, "İsrail'in sunduğu planın, en az hareketliliğe sahip ve en savunmasız kesimler dahil olmak üzere Gazze'nin büyük bir bölümünün erzaksız kalacağı anlamına geldiği" uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığından adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili dün yerel basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırıların başlamasının ardından yardım ulaştırılması planının uygulanacağını iddia etmişti.

Saldırılarla beraber Gazze'nin güneyine sürülecek Filistinlilere yardım dağıtımları için Refah'ta bir bölgenin belirleneceğini öne süren yetkili, yardım almak isteyen Filistinlilerin İsrail askerlerince "güvenlik taramasından" geçirileceğini söylemişti.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durduran İsrail, bölgede açlıktan çocuk ölümleri dahil büyük bir insani felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.