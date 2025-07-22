Gazze'de Açlık Tehdidi: 'Dünya Harekete Geçmezse Kimse Kurtulamayacak' - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Tehdidi: 'Dünya Harekete Geçmezse Kimse Kurtulamayacak'

22.07.2025 12:20
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Filistinli gazeteci Şerif, Gazze'de açlık krizi ve saldırılara vurgu yaparak acil yardım çağrısı yaptı.

Filistinli gazeteci Enes el-Şerif, İsrail'in saldırılarının yanı sıra yardım girişine getirdiği engellemeler nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan açlığa işaret ederek, "Gazze ölüyor ve onunla birlikte biz de ölüyoruz. Dünya bugün harekete geçmezse yarın (Gazze'de) kurtarılmayı bekleyen kimse olmayabilir." dedi.

Al Jazeera, Gazze'nin kuzeyinde görev yapan Filistinli muhabiri Şerif'in gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail saldırıları ve yardım girişlerine getirdiği engellemeler nedeniyle Şerif'in de aralarında olduğu Gazze'de 2 milyondan fazla kişinin açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekilen paylaşımda, bölgeye acil insani yardım ulaştırılması ve sivillerin korunması çağrısı yapıldı.

Filistin gazeteci Şerif Al Jazeera'ya gönderdiği mesajında, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede yaşananları aktarmaya devam ettiğini belirtti.

"Bugün harekete geçilmezse yarın Gazze'de kurtarılmayı bekleyen kimse olmayabilir"

Bölgede yaşanan gıda krizi ve açlığa dikkati çeken Şerif, "Açlıktan boğuluyorum, bitkinlikten titriyorum ve her an peşimi bırakmayan bayılma hissine direniyorum. Kameranın önünde durup istikrarlı görünmeye çalışıyoruz ama gerçek şu ki içimizde dağılıp gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şerif, Gazze'ye yönelik saldırıların, ablukanın ve katliamların son bulması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze ölüyor ve onunla birlikte biz de ölüyoruz. Dünya bugün harekete geçmezse yarın (Gazze'de) kurtarılmayı bekleyen kimse olmayabilir." uyarısını yaptı.

Fransız haber ajansı Agence France Presse Gazetecileri Derneği (SDJ de l'AFP), İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan açlığa tepki göstererek, "meslektaşlarımızın çatışmalarda öldüğünü gördük ama açlıktan öldüğünü görmedik" açıklamasında bulunmuştu.

İsrail ablukası ve yardım girişlerine getirdiği engellemeler nedeniyle Gazze'de 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor.

Gazze'de açlık sebebiyle 78'i çocuk olmak üzere en az 88 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Filistin, Sağlık, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Tehdidi: 'Dünya Harekete Geçmezse Kimse Kurtulamayacak' - Son Dakika

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