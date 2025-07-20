Gazze'de Açlık Tehlikesi: Soykırım Uyarısı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in 2,4 milyonluk nüfusa karşı yürüttüğü kasıtlı aç bırakma politikası ve 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle, bölgenin "toplu bir ölümün eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki insani durumun "ciddi ve acil" olduğu vurgulanarak, "İşgalin, 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatması sonucu Gazze, kitlesel ölümlerle karşı karşıya." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım, gıda, ilaç, bebek maması ve yakıt girişini sistematik biçimde engellediği, bunun da temel ihtiyaçların tükenmesine yol açtığı kaydedildi.

Gazze'nin, 1,1 milyonu çocuk olmak üzere 2,4 milyon insanın maruz kaldığı "soykırım, katliam ve yaygın açlık nedeniyle benzeri görülmemiş bir insani felakete doğru sürüklendiği" vurgulandı.

" Dünya, Gazze'nin açlık ve soykırımla yok edilmesini hiçbir şey yapmadan izliyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Filistin topraklarının bu bölgesinin "modern tarihin en büyük kitlesel katliamıyla" karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Gazze'deki Filistinliler artık temel geçim kaynaklarına erişemez hale geldi. Özellikle ekmek yapımında kullanılan un tamamen tükenirken, karaborsada az miktarda bulunan unun fiyatı da hızla yükselerek halkın büyük bölümü için ulaşılmaz hale geldi.

İsrail, 2 Mart 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarını kapatarak, gıda ve tıbbi yardım girişini engelledi. Bu durum, Şerit genelinde kıtlığın hızla yayılmasına neden oldu.

Gazze Sağlık Bakanlığı dün akşam, her yaştan çok sayıda Filistinlinin açlık nedeniyle aşırı yorgunluk ve bitkinlik haliyle hastanelere başvurduğunu duyurmuştu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı bir başka açıklamada, Gazze Şeridi'nde "temel gıda maddelerinde ciddi kıtlık ve yaygın yetersiz beslenme" yaşandığını, ancak bu durumu tedavi edecek tıbbi kaynakların tamamen tükendiğini bildirmişti.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi ise 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 69'a, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle yaşamını yitiren toplam Filistinli sayısının ise 620'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.

ABD destekli bu soykırım sürecinde, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 199 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce kişi evlerinden edildi ve artan kıtlık, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.