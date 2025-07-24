Gazze\'de Açlık ve Yetersiz Beslenmeden Ölüm Sayısı 101\'e Yükseldi

GAZZE, 24 Temmuz (Xinhua) -- İsrail saldırıları nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Gazze Şeridi'nde, son 24 saat içinde 4'ü çocuk 15 kişi daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, mart ayından bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 80'i çocuk olmak üzere 101'e yükseldi.