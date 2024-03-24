Gazze'de alıkonulan 24 çocuk İsrail hapishanesinde tutuluyor

Gazze'de alıkonulan 24 çocuğun, İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde tutulduğu bildirildi.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden, avukatların Megiddo Hapishanesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu hapishanedeki toplam çocuk sayısının 94'e ulaştığı, bunlardan 24'ünün Gazzeli olduğu ve 2 koğuşta tutuldukları ifade edildi.
İsrail hapishanelerindeki toplam tutuklu çocuk sayısının 200'e ulaştığı, bunlardan 40'ının idari tutuklu olduğu bilgisi verildi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 500 çocuğun gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin 7 Ekim'den bu yana yetişkin tutuklulara uygulanan işkencelerin bir benzerini çocuklara da uyguladığı, çocukların hiçbir şeyi olmayan koğuşlarda izole edildiği ve ailelerinin onları ziyaret etmesine izin verilmediği aktarıldı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden bugün yapılan ortak açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 755'e yükseldiği belirtilmişti.
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