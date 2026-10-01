Gazze'de alıkonulan hastane müdürü Ebu Safiyye'yi Yeşiller ve Sol aday gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de alıkonulan hastane müdürü Ebu Safiyye'yi Yeşiller ve Sol aday gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'de Aralık 2024'ten bu yana alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, AP'nin Sakharov Ödülü'ne Yeşiller ve Sol gruplarınca aday gösterildi. Ön elemeyi geçen 3 aday 19 Ekim'de, kazanan ise 22 Ekim'de belirlenecek.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, Avrupa Parlamentosunun (AP) insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne aday gösterildi.

AP'den yapılan açıklamaya göre, Parlamentodaki siyasi gruplar, insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verilen Sakharov Ödülü için adaylarını sundu.

Yeşiller ve Sol grupları, Ebu Safiyye'yi aday olarak gösterirken, Sosyalistler ve Demokratlar grubu da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve yetkililerini aday olarak seçti.

Diğer isimler arasında Avrupa Halk Partisi (EPP) ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformcular (ECR) gruplarının adayı Tanzanya'da ana muhalefet lideri Tundu Lissu, aşırı sağcı Egemen Ulusların Avrupası'nın (ESN) adayı El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Avrupa'yı Yenile'nin (Renew Europe) adayı İsrailli ve Filistinli aktivistlerin oluşturduğu "Standing Together" grubu, aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri'nin (PfE) adayı İran'da protestolara katılan ikiz kardeşler Taraneh ve Romina Rahimi yer alıyor.

AP Dışişleri Komitesi (AFET) ve Kalkınma Komitesi (DEVE), 19 Ekim'de ön elemeyi geçen 3 adayı seçecek. AP Başkanı ve grup liderlerinden oluşan AP Başkanlar Konferansı da 22 Ekim'de bu 3 aday arasından kazananı belirleyecek.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıPolitikaHastaneGüncelİsrailAralıkGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
20:47
Soma’da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi
Soma'da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi
20:08
Şarkıcı Güllü’nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı İşte istenen ceza
Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 21:31:21. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de alıkonulan hastane müdürü Ebu Safiyye'yi Yeşiller ve Sol aday gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei