Gazze'de Aşevine Uzun Kuyruklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Aşevine Uzun Kuyruklar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in abluka ve saldırıları devam ederken Filistinliler, yiyecek bulmak için aşevleri önünde bekliyor.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını ve ablukayı sürdürdüğü Gazze'de Filistinliler, bir lokma yiyecek bulabilmek adına aşevleri önünde saatlerce kuyrukta bekliyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'te başlattığı saldırılar Gazze'de büyük yıkıma yol açarken, bölge halkı açlık, susuzluk ve ilaç yoksunluğuyla baş başa kaldı. Açlığın silah olarak kullanıldığı bu süre boyunca çocuklardan yaşlılara kadar onlarca kişi dünyanın gözleri önünde açlıktan hayatını kaybetti.

Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkes, Gazze'deki Filistinlilerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşma beklentisini karşılamadı.

Yeniden imar bir yana, çadırlara alternatif konteyner gibi "insana yakışır" yaşam alanlarına dahi ulaşamayan Filistinliler, ablukanın devam etmesi ve insani yardımların "damla damla akıtılması" nedeniyle aşevleri önündeki kuyruklardan da kurtulamadı.

İsrail'in Gazze'ye girişine izin verdiği yardımların ihtiyaçların binde birini dahi karşılamaması nedeniyle Filistinliler, hala aşevleri ve yardım kuruluşlarının yemek dağıtım noktalarında uzun kuyruklarda bekliyor, çoğu zaman yoğun izdihamın içinde yemek almaya çalışıyor.

Kanser hastası anne, çocukları için her gün kuyruğa giriyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Mevasi bölgesinde de bu kuyrukların bir benzerini görmek mümkün.

Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'nden Mevasi'ye göç eden Nesrin Ebu Matar, ailesine bakacak kimse olmadığı için kanser hastası olmasına rağmen her gün aşevine gitmek zorunda kalıyor.

Ebu Matar, 5 çocuğuna bir lokma yiyecek götürebilmek için her gün aşevinin yolunu tuttuğunu söyledi.

Gazze'deki yaşam koşullarının çok ağır olduğunu ve çocuklarının karnını doyuracak imkanı bulunmadığını dile getiren Ebu Matar, şöyle konuştu:

"Gaz yok. Saatlerce ateş başında oturmak zorunda kalıyoruz ve ben hasta olduğum için aslında bunlar bana yasak. Sağlığım sürekli kötüye gidiyor."

Aşevlerinin bir nebze olsun karınlarını doyurmalarına yardımcı olduğunu ifade eden Ebu Matar, "Sabah saat 10'dan öğleden sonra 3'e kadar kuyrukta bekliyorum. Yemek aldığım gün de oluyor eli boş döndüğüm gün de." dedi.

Aşevleri Gazze'de hayatta kalma mücadelesinin son adresi oldu

Refah'tan Mevasi'ye göç eden ve aşevinden yemek almaya gelen Filistinli Şadi Süleyman da saldırıların başladığı ilk günlerde evlendiğini, bir çocuğu olduğunu ve eşinin şu an ikinciye hamile olduğunu söyledi.

Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) baskılar nedeniyle günlük dağıttığı yemek miktarının azaldığına işaret eden Süleyman, sınır kapılarından giren yakıt, gıda maddeleri ve ilacın çok az olduğunu vurguladı.

Süleyman, "Aşevleri, ailemin karnını doyurmak ve hayatta kalmanın tek adresi haline geldi." dedi.

Yiyecek bulamayanlar dört bir yandan aşevlerine geliyor

Aşevi sahibi Saad Abdin ise çocuklarına yiyecek götürmek isteyen yüzlerce kişinin Mevasi'nin dört bir yanından aşevine geldiğini söyledi.

Abdin, "İnsanların buraya geliş sebebi, yemek pişirecek gaz bulamamaları ve odun dahil yakacak fiyatlarının çok yüksek olması. İnsanlar yaşadıkları çadırlarda yiyecek bir şey bulamayınca buraya geliyor." dedi.

Abdin, yapılan yardımların azalması ve ablukanın devam etmesi durumunda aşevlerinden yapılan yemek dağıtımlarının da tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Aşevine Uzun Kuyruklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
Trump’ın talimatı sonrası İran’dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk Trump'ın talimatı sonrası İran'dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk
İran’dan Ukrayna’ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 14:12:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Gazze'de Aşevine Uzun Kuyruklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.