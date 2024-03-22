Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto - Son Dakika
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Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto

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İsrail işgali altındaki Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısı Rusya ve Çin tarafından reddedildi.

22.03.2024 16:30  Güncelleme: 17:12
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

RUSYA VE ÇİN'DEN VETO

15 üyeli BMGK'de ABD'nin Gazze'ye ilişkin sunduğu karar tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı, BMGK'nin iki daimi üyesi Rusya ve Çin tarafından veto edilirken, Cezayir "hayır", Guyana ise "çekimser" oy kullandı. BMGK'nin diğer 11 üyesinin "evet" oyunu alan karar tasarısı, daimi üyelerin vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

ABD, ATEŞKES TASARISINI REHİNELERİN BIRAKILMASI ÜZERİNDEN KURDU

ABD'nin 20 Şubat'ta müzakerelere açtığı karar tasarısının son hali, Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinmişti. Diplomatik çabalarla sağlanacak olan ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, "Hamas ve diğer terörist ve aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiğine" dikkati çekilmişti.

Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto

Gazze'nin 1967'de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek verilmişti. Karar tasarısında, "Tüm taraflarda sivilleri korumak için acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sevkiyatı, çekilen acının azaltılması ve söz konusu ateşkesin geri kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla birlikte sağlanması için diplomatik çabaların desteklenmesi önem taşıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılan tasarıda, siviller ve sivil altyapının korunması ile insani yardım erişiminin sağlanması istenilmişti. Gazze'de sivil halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıkılan karar tasarısında, bunun uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edeceği ifade edilmişti.

9. KEZ KARAR TASARISI OYLANDI

Gazze'ye ilişkin 7 Ekim 2023'ten sonra BMGK'de bugün yapılanla birlikte 9 karar tasarısı oylamaya sunuldu. Şimdiye kadar sadece 2712 ile 2720 sayılı kararlar kabul edilirken, bunlarda ateşkes çağrısı yapılmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), ABD'nin Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısı, Rusya ve Çin'in veto etmesi sonucu reddedildi.

Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 32 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı. Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto

594 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 447 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 447 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Gazze\'de ateşkes için ABD\'nin BMGK\'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin\'den veto

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Rusya, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto - Son Dakika

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