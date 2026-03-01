Gazze'de Ateşkes İhlali: 2 Filistinli Öldü

Gazze'de varılan ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da 2 Filistinli İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise söz konusu Filistinliler, İsrail ordusunun Sarı Hat dışına düzenlediği topçu ateşi saldırısında yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da ise biri çocuk 2 kişi, orta kesimdeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Ebu el-Acin bölgesinde de 1 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Filistin kaynaklarına göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den itibaren İsrail'in saldırılarında en az 629 kişi hayatını kaybetti, 1693 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda ise 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.