Gazze'de Ateşkes İhlali: 3 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Ateşkes İhlali: 3 Filistinli Yaralandı

28.02.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri Gazze'de ateşkesi ihlal ederek 3 Filistinliyi yaraladı, saldırılar devam ediyor.

Gazze'de varılan ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu aralarında bir kadının da bulunduğu 3 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail donanmasının balıkçı teknelerini hedef alması ve Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin bölgesinde ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde de İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli kadın ayağından yaralandı.

Filistin kaynaklarına göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den itibaren İsrail'in saldırılarında en az 618 kişi hayatını kaybetti, 1663 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda ise 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkes İhlali: 3 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:37
İran’da vurulan ilkokulda can kaybı 64’e yükseldi
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:25:01. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Ateşkes İhlali: 3 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.