Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Sürüyor

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İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması konusunda ilerleme kaydedildiği açıklanırken, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesine yönelik kuşatmaya devam ettiği belirtildi.

Görgü tanıkları, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya bölgesinde yer alan Endonezya Hastanesinin İsrail ordusunun kuşatması altında olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun kuşatması altındaki hastanede sağlık çalışanları, hastalar, hasta yakınları ve yerinden edilmiş Filistinlilerin ilaç, gıda ve su sıkıntısı çektiği kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA ise İsrail ordusunun dün akşam düzenlediği saldırı sonucu hastanenin ikinci katında büyük hasar meydana geldiğini bildirdi.

Olayda bir doktorun ağır yaralanmasının yanı sıra hastanedeki jeneratörlerin ve oksijen istasyonlarının zarar gördüğü ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 645 Filistinli öldü, 110 bin 12 kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirilmişti.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.