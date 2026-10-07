Gazze\'de ateşkes sonrası 1286 kişi öldürüldü, Gazzete 4. sayısını çıkardı

Filistin İçin Gazeteci Dayanışması tarafından hazırlanan Gazzete'nin 4. sayısı, Gazze'de ateşkes sonrası yaşananları ve sahadaki gazetecilerin tanıklıklarını ele alan "Yalan Söylediler" manşetiyle okurla buluştu.

Gazzete'nin 4. sayısının tanıtımı için Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte basın açıklamasını okuyan Filistin İçin Gazeteci Dayanışması Sözcüsü Cahide Hayrunnisa Çiçek, 10 Ekim 2025'te "sözde ateşkes"in ilan edildiğini hatırlattı.

Gazze'de ateşin hiç kesilmediğini ifade eden Çiçek, "Ateşkesin ardından sivillere yönelik 4 bin 280'den fazla ihlal kayıtlara geçti, 1286 kişi öldürüldü, 4 bin 257 kişi yaralandı. Öldürülenlerin 265'i çocuktu. Rakamların bize anlattığı gerçek çok açık; ateşkes denilen dönemde Gazze'de ortalama her 80 dakikada bir insan öldürüldü." dedi.

Çiçek, kente ölüm yağmaya devam ederken Gazze'yi hayatta tutacak yardımın da önünün açılmadığına dikkati çekerek, anlaşmada öngörülen insani yardım ve ticari kamyonların yalnızca yüzde 36'sının girişine izin verildiğini belirtti.

İhtiyaç duyulan malzemelerin yüzde 63'ten fazlasının engellendiğini vurgulayan Çiçek, Gazze'nin yüzde 64'ünden fazlasının İsrail'in askeri kontrolünde kaldığını, Filistinlilerin ise bölgenin yarısından daha azına sıkıştırıldığını anlattı.

"Gördüklerini yazdılar, yazdıkları için katledildiler"

Çiçek, bunları dünyaya anlatan gazeteciler için de ateşkesin hiçbir zaman gerçek güvence olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çünkü Gazze'de gazeteciler yalnızca haber yapmıyordu. Bombardımanı onlar kaydetti, hastanelere onlar girdi, cenazeleri onlar görüntüledi, yerinden edilmeyi onlar belgeledi, açlığı onlar anlattı. Bazen öldürülmeden dakikalar önce bile kameraları kayıttaydı. Gazeteciler ölümün gölgesinde bile 'Ben gördüm' diyebilmek için yaşadı. Gördüklerini yazdılar, yazdıkları için katledildiler. Ellerindeki kalem ve kamerayla vatanlarının ve inançlarının hafızasını tuttular ama katil İsrail ne hukuk dinledi ne de kural. Geçmişte koruma kalkanı olan basın yelekleri, kameralar, uluslararası hukukun sağladığı koruma, onları hedef olmaktan kurtaramadı."

İsrail'in yalnızca gazetecileri değil, onların taşıdığı tanıklığı da susturmak istediğini ifade eden Çiçek, "Onlar sandılar ki gazetecileri öldürünce hakikatin üzerini örtebilecek, kameraları susturunca Gazze'nin de sesini susturabilecekler. Oysa bilmiyorlardı. Gazze'de hakikat, insanın ömrüyle değil, tanıklığın nesilden nesle aktarılmasıyla yaşıyordu." diye konuştu.

Çiçek, ateşkesten sonra İsrail tarafından 13 gazetecinin daha öldürüldüğüne işaret ederek, "Geride tanıklıkları kaldı. Çektikleri son kareler, kaydettikleri son görüntüler, yazdıkları son cümleler. Tüm bunlar yarının hafızasına bırakılmış kayıtlardı. Gazzeli meslektaşlarımızın her haberi, sosyal medyada paylaştığı her içerik, fotoğraf karesi, kaydettikleri görüntü, İsrail adına tarihe yazılmış kanlı birer sayfa olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Gazzete'nin 4. sayısının yalnızca öldürülen gazetecilerin hatırası için hazırlanmış bir gazete değil, aynı zamanda itiraz, kayıt, hafıza ve tarihe bırakılan şerh olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bize 'Ateşkes.' dediler, yalan söylediler. Gazzeli meslektaşlarımızın katil İsrail tarafından yaralanmaya ve öldürülmeye devam ettiğini hep beraber görüyoruz. Tam da bu yüzden susturmak istedikleri gazetecilerin bıraktığı tanıklığa bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. İlk günden beri söyledik ve yineliyoruz, 'İsrail, gazetecileri öldürerek gerçekleri susturamayacaksın.' Onları sustursan da biz o tanıklığı taşımaya devam edeceğiz. Yarının hafızasını asla yok edemeyeceksiniz. Çünkü öldürdüğün her gazetecinin ardından başka bir gazeteci kamerasını kaldırmaya devam edecek."