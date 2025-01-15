Gazze\'de Ateşkese Sevinç

(ANKARA)- İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması Gazze sokaklarında sevinçle karşılandı.
Yaklaşık 15 aydır süren çatışmaların ardından İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması sonrası Filistinliler, Gazze'de sevinç gösterisinde bulundu.
İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması üzerine Filistinliler sokaklara akın etti .
Hamas ve İsrail'in Gazze'de vardıkları ateşkes ve esir takasının 42 gün sürecek ilk aşaması 19 Ocak Pazar günü başlayacak.
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