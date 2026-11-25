İsrail'in ateşkese rağmen sınır kapısından ürün girişlerini büyük ölçüde engellediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinli balıkçılar, ekmek teknelerini yapabilmek için kullanılmış varil ve ahşap parçalarını kullanıyor.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nda çeşitli gerekçeleri öne sürerek tıbbi geçişleri ve insani yardımları sık sık engelliyor.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail donanması, Gazze Şeridi kıyısı boyunca balıkçı teknelerine düzenli olarak saldırıyor ve teknelere ateş açıyor.

Geçimlerini küçük ve el yapımı teknelerle sağlamaya çalışan balıkçılar, avlanma sırasında İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. Saldırılar, can kaybı, yaralanma ve gözaltının yanı sıra teknelerin tahrip olmasıyla sonuçlanıyor.

Tek geçim kaynağı teknesi 2 kez bombalandı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti kıyılarında balıkçılıkla uğraşan Abdurrahman Hasan el-Lehham (48), AA muhabirine İsrail saldırıları ve kısıtlamalarına rağmen balıkçılığa devam etme mücadelesi verdiklerini belirtti.

Bölgede "Hasake" diye bilinen kürekli küçük tekneyle balıkçılık yapan Lehham, tek geçim kaynağı olan teknesinin İsrail tarafından iki kez bombalandığını söyledi.

Lehham, teknesinin aldığı hasarı, bakım malzemesi eksikliği nedeniyle onarmakta zorlandığını aktararak, tekne gövdesini korumak ve su sızmasını önlemek için kullanılan fiberglas malzemesinin temininin neredeyse imkansız hale geldiğini ifade etti.

İsrail'in balıkçılık ve bakım malzemelerinin tedarikinde uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle mevcutta bulunan imkanları kullanmaya başladıklarını, yardım paletlerinden elde ettiği ahşap parçalar ve plastik su varilleriyle yaptığı tekneyle yeniden denize açılmaya hazırlandığını belirten Lehham, şu şekilde konuştu:

"Fiberglas bulunmadığı için su sızmasını önleyecek malzemeleri kullanmak gerekiyor. Bu nedenle teknenin iç boşluğunu ve kalıbını oluşturmak için eski plastik variller, gövdesinde de ahşap kullanıyoruz; tüm delikleri sıkıca kapatıyoruz."

Varillerin şekillendirilmesi, iç iskeletin hazırlanması, ahşap kaplama ve güçlendirme aşamalarının ardından tekne yapımının tamamlandığını söyleyen Lehham, plastik varil ve ahşap parçalardan yaptığı teknenin balıkçılık ekipmanlarıyla birlikte 4 kişiyi taşıyacak kapasiteye ulaştığını ifade etti.

Oğlunun tedavisi için yeniden denize açılması gerekiyor

Lehham, yeniden denize açılmasının hem geçimini sağlamak hem de yaralı oğlunun tedavisi için gerekli parayı kazanmak anlamına geldiğini aktardı.

Oğlunun tedavisi için zor koşullarda da olsa yaptığı tekneyle denize açılacak olan Lehham, içinde bulunduğu koşulların üzerindeki baskıyı artırdığını dile getirdi.

Balıkçılığın tek geçim kaynağı olduğunu, mevcut koşullarda balıkçılık yapmanın oldukça zor olduğunu vurgulayan Lehham, oğlunun tedavisi için çalışmaya devam etmek istediğini dile getirdi.

Abluka nedeniyle alternatif malzemelere yöneldiler

Teknenin yapımına yardımcı olan bakım teknisyeni Emin el-Lehham ise önce plastik varilleri hazırlayıp kullanım yöntemlerini test ettiklerini, ardından ahşap iskeleti inşa edip güçlendirdiklerini söyledi.

İsrail'in ablukası nedeniyle fiberglas bulamadıkları için imkan dahilindeki alternatiflere yöneldiklerini kaydeden Lehham, deniz koşullarına dayanıklı ve su sızdırmayan bir gövde oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Lehham, "Plastik varilleri birleştiriyor ve deniyoruz. Çalışmalar birkaç aşamada yürütülüyor. Önce plastik ve iç iskelet, ardından dış iskelet, daha sonra ahşap kaplama ve son olarak bitirme işlemleri yapılıyor." dedi.

Filistinli balıkçılar, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından uygulanan saldırı, deniz kaynaklarına erişim kısıtlaması, altyapı tahribi, ekonomik abluka ve güvenlik tedbirleri gibi yapısal sorunlarla mücadele eden en kırılgan meslek gruplarından birini oluşturuyor.

Filistin topraklarının güneybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan Gazze Şeridi, yaklaşık 41 km uzunluğundaki sahiliyle Filistin'in balıkçılığa açılan tek kapısı. Gazze'de balıkçılık sektörü, yalnızca temel bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bölgenin gıda güvenliği, istihdam olanakları ve ekosistem sağlığı açısından da kritik bir rol oynuyor.