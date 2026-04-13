Gazze'de Bebek Bezi Krizi Derinleşiyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım ve ürün girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde bebek bezine erişimin giderek zorlaştığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan bebek bezi sıkıntısının ailelerin acılarını daha da artırdığı kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Gazze'ye yönelik kısıtlamaları nedeniyle bebek bezi girişinin zorlaştığı, bunun da bölgede giderek derinleşen bir krize yol açtığı ifade edildi.

"Sürekli bebek bezi arıyoruz, bulabildiklerimiz de fahiş fiyatlara satılıyor"

İki aylık bebeği olan 38 yaşındaki anne Hani Reşid, piyasada bebek bezi bulamadıkları için büyük zorluk yaşadıklarını belirtti.

Reşid, "Fiyatlar çok arttı. Alternatif olarak kullandığımız malzemeler bebeğimin cildinde yaralara neden oldu." dedi.

İki çocuk annesi Refif el-Kuhi de ihtiyaç duydukları ölçülerde bebek bezi bulamadıklarını söyledi.

Kuhi, "Sürekli bebek bezi arıyoruz, bulabildiklerimiz de fahiş fiyatlara satılıyor." diye konuştu.

"Yolda olan sevkiyatlar var, ümidimiz sevkiyatların girişinin engellenmemesi"

Bebek bezi tedarikçisi Yasir Hamdune, son 20 günde sıkıntının daha da arttığını ifade etti.

Hamdune, "Bu durum çifte krize yol açtı. Burada kurban, yine çocuklar oluyor. Yolda olan sevkiyatlar var, ümidimiz sevkiyatların girişinin engellenmemesi." şeklinde konuştu.

Gazze'de sınırlı arza bağlı olarak artan fiyatlar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimde büyük zorluk yaşanıyor. Aileler yeterli gıdaya ulaşmakta dahi büyük zorluk yaşıyor.

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta İran'a saldırıları bahane ederek Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkese rağmen İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaştırılamadığı uyarısında bulunuyor.