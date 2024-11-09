Gazze'de Binlerce Filistinli İnsani Bakımsız Kaldı

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Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki binlerce Filistinlinin insani ve tıbbi bakımdan mahrum kaldığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Basal, İsrail'in saldırılarının aralıksız devam etmesi nedeniyle 18 gündür çalışmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını ve bunun da Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce Filistinliyi insani ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını belirtti.

Basal, İsrail güçlerinin, 23 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma ekiplerine saldırıp araçlarına el koyduğunu ve bunun da sivil savunma üyelerinin çoğunun Gazze Şeridi'nin merkezine ve güneyine kaydırılmasına neden olduğunu ve ayrıca üyelerinden 9'unun tutuklandığını dile getirdi.