Gazze'de bir gazeteci daha İsrail saldırısında öldü, ölenlerin sayısı 263'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında bir Filistinli gazetecinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Evkaf ve Din İşleri Bakanlığına bağlı Kur'an-ı Kerim Radyosunda görev yapan Muhammed Abdülaziz en-Neccar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Neccar'ın ölümüyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen gazetecilerin sayısının 263'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması ve öldürmesi kınanarak, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve dünya genelindeki basın kuruluşlarına, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıları kınama çağrısı yapıldı.

İsrail'in ve açıklamada "soykırıma iştirak eden ülkeler" olarak nitelendirilen devletlerin bu saldırılardan sorumlu tutulduğu ifade edildi.

Uluslararası toplum ve ilgili kuruluşlardan İsrail'e baskı yapılması istenen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin ve medya çalışanlarının korunması çağrısında bulunuldu.