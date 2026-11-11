Gazze'de çadır ve ev çatısına düzenlenen İsrail saldırılarında 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki el-Cela Caddesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin batısındaki Şeyh Rıdvan Mezarlığı yakınlarında bulunan bir evin çatısının hedef alındığı saldırıda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri ile yaralananlar Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık alanındaki kaynaklar, evinin çatısının hedef alınması sonucu hayatını kaybeden kişinin 44 yaşındaki Hani el-Hudari olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları da Hudari'nin evinin çatısında bidonlara su doldururken İsrail ordusu tarafından hedef alındığını aktardı.