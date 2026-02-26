Gazze'de Çadırda Kur'an Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Çadırda Kur'an Eğitimi

26.02.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırılarında yıkılan camilerin yerine çadırda Kur'an dersleri veriliyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'nda, İsrail saldırılarında yıkılan Faruk Camisi'nin alanına kurulan çadırdan mescitte, ramazan ayında çocuklar ve gençler Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezber derslerine devam ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başladığı ve iki yıldan fazla devam eden ve soykırıma varan saldırılarında ağır kayıplar verildi. Can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra İsrail bombardımanında 2,3 milyona yakın nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki evlerin neredeyse yüzde 90'ı yerle bir oldu.

Bölgedeki sağlık ve eğitim kurumlarının yanı sıra ibadet mekanları dini, eğitim ve öğretim kurumlarıyla tarihi ve kültürel miras da doğrudan hedef alındı.

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bulunan 1244 camiden 835'ini tamamen, 180'den fazlasını ise kısmen yıktı.

Filistinliler, maruz bırakıldıkları tüm bu ağır şartlara rağmen ayakta kalmaya; yaşamlarının her alanında yeniden bir umut filizlendirmeye çalışıyor.

Bureyc Mülteci Kampında bulunan ve saldırılarda yıkılan Faruk Camisinin üzerine çadırdan bir mescit kuruldu. "Nur" ismi verilen mescitte, kız çocukları ve gençlere Kur'an-ı Kerim dersleri veriliyor, ezber çalışmaları yapılıyor.

Çadırdaki mescide ilgi artıyor

Nur Mescidi'nde hocalık yapan Ummu Yasin Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bureyc Mülteci Kampındaki tüm camilerin yıkılması nedeniyle kurulan çadırda kadın ve erkekler bir arada hafızlık yapıyoruz." dedi.

Hamdan, "Abluka, saldırılar ve camilerin bombalanmasına; enkazın üzerinde çadırdan cami kurulmasına rağmen ezber halkalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin sayısının arttığına işaret eden Hamdan, tek celsede Kur'an-ı Kerim'i hatmeden ya da cüz cüz okuyan gruplar olduğunu belirtti.

Ağır şartlar Kur'an-ı Kerim meşguliyetinden alıkoymuyor

Hamdan, camilerin az olmasının kendilerini Kur'an-ı Kerim'le meşguliyetten; ezberlemekten, tilavetinden, tecvid dersinden, çocuklara dinlerini öğretmekten alıkoymadığını vurguladı.

Filistinli kadın aksine maruz kaldıkları saldırıların kendilerini Kur'an-ı Kerim'i ezberleme ve onunla amel etme isteğini artırdığını kaydetti.

Çocuklara, Kur'an-ı Kerim'i sadece dillerinde bir ezber olarak değil içeriğini ve cevherini de öğretmeye çalıştıklarını aktaran Hamdan, "İnşallah, bilinçli, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, onunla amel eden bir nesil olur." diye konuştu.

Hamdan, şartların çok zor olduğunu ancak Kur'an-ı Kerim'de bunun bir imtihan olduğunu sabretmek gerektiğini ifade ederek, "Kur'an-ı Kerim'i ezberleme yolculuğumuza devam ediyoruz." dedi.

"Çocuklar derslerine rağmen gayretli"

Çocukların bir yandan da okullarına devam ettiğine işaret eden Hamdan, şunları söyledi:

"Çocuklar okula gitmek zorunda olmalarına rağmen gayretliler. Zamanlarını taksim ederek okul çalışmaları ve özel derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar."

Hamdan, ramazan ayında mescide gelenlerin sayısının arttığını da aktardı.

Filistinli çocuklar, ezber yapıyor

Filistinli kız çocuğu Riysal Serhan ise, "Caminin yıkılmış olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberleme çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

"İnşallah Kur'an'ın tamamını ezberleyebiliriz." diyen Serhan, herkesin ramazan ayını tebrik etti."

Kaynak: AA

Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Çadırda Kur'an Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:57:42. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Çadırda Kur'an Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.