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Gazze'de can kaybı 25 bin 490'a yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 25 bin 490'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 25 bin 490'a yükseldi. Son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybederken, 354 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında ve yollarda mahsur kalan yaralılara ulaşmaya çalışıyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 490'a, yaralananların sayısı ise 63 bin 354'e ulaştı.

Gazze\'de can kaybı 25 bin 490\'a yükseldi
23.01.2024 - 23:04,
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- Gazze'de can kaybı 25 bin 490'a yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 25 bin 490'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırını ara vermeden sürdürürken can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 195 kişinin hayatını kaybettiği, 354 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, çok sayıda yaralının enkaz altında ve yollarda olduğu kaydedilirken arama kurtarma, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşmaya çalıştığı aktarıldı. Bakanlık açıklamasında, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 490'a, yaralananların sayısının ise 63 bin 354'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de can kaybı 25 bin 490'a yükseldi - Son Dakika
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