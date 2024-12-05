Gazze'de Can Kaybı 44.580'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 44.580'e Ulaştı

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Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu can kaybı 44.580'e, yaralı sayısı 105.739'a yükseldi.

05.12.2024 21:42
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- Gazze'de can kaybı 44 bin 580'e yükseldi

GAZZE - İsrail güçlerinin 426 gündür sivilleri katlettiği Gazze Şeridi'nde can kaybı 44 bin 580'e, yaralı sayısı 105 bin 739'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 426 gündür soykırım gerçekleştiriyor. Uluslararası kamuoyundan gelen tepkileri göz ardı eden İsrail, ABD ve bazı Batılı ülkelerin desteğiyle sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. İsrail ordusunun sivillerin sığındığı binaları, çadırları, ibadethaneleri ve okulları hedef almasıyla bölgedeki bilanço gün geçtikçe daha da korkunç seviyelere ulaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirilen 5 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 201 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Bölgede 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 580'e, yaralı sayısının da 105 bin 739'a yükseldiği aktarıldı.

Gazze\'de Can Kaybı 44.580\'e Ulaştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 44.580'e Ulaştı - Son Dakika

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