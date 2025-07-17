Gazze'de Can Kaybı 58 Bin 667'ye Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 58 Bin 667'ye Yükseldi

17.07.2025 18:30
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 58,667 oldu. Yaralılar 139,974.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 58 bin 667'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 94 ölü ve 367 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 58 bin 667'ye, yaralı sayısının da 139 bin 974'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 7 bin 843 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 bin 933 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca İsrail ordusunun son 24 saate yardım dağıtım noktalarında bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 26 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Böylelikle 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından sözde insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ölenlerin sayısının 877'ye, yaralıların sayısının da 5 bin 666'ya çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 58 Bin 667'ye Yükseldi - Son Dakika

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