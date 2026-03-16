Gazze'de Can Kaybı 72 Bin 247'ye Ulaştı

16.03.2026 13:47
İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 247'ye ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 17 yaralı getirildiği kaydedildi..

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 671 kişinin öldürüldüğü, 1779 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 247'ye, yaralı sayısının da 171 bin 878'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

