Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başlıyor

DSÖ, Gazze'de 22 Şubat'ta çocuk felci aşılama kampanyasının hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

21.02.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de yarın başlaması planlanan çocuk felci aşılama kampanyası için tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 22 Şubat'ta çocuk felci aşılama kampanyasının başlamasının planlandığını sosyal medya hesabı X'ten duyurmuştu. Bununla ilgili hazırlık tamamlandı mı ve İsrailli yetkililerle temasa geçtiniz mi? Yarın aşılama başlayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Harris, "BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer ortaklarımızla gerçekten de tüm hazırlıklar devam ediyor." dedi.

Harris, Gazze'deki çocuk felci aşılamasıyla ilgili hazırlıkların çok hızlı şekilde yapılması gerektiğini anlatarak, gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 22 Şubat'ta, 10 yaş altı 591 binden fazla çocuğa ulaşmak için yeni bir kitlesel çocuk felci aşılama kampanyası başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

DSÖ, UNICEF ve diğer ortakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitlesel aşılama kampanyasının 26 Şubat'ta sona ereceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Sağlık, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
15:29 Maydonoz Döner’e kayyum atandı Maydonoz Döner'e kayyum atandı
13:11 Maydonoz Döner’e operasyon sonrası Galatasaray’dan dikkat çeken hamle Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
00:24 Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
23:17 Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti
23:11 İsrail’de park halindeki iki otobüste patlama İsrail'de park halindeki iki otobüste patlama
23:11 Belçika’da olaylı gece Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu
22:57 Karlı yolda TOGG ile Tesla’yı karşılaştırdılar Ortaya çıkan sonuca bakın Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 18:26:48. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.