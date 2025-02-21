Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başlıyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de yarın başlaması planlanan çocuk felci aşılama kampanyası için tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 22 Şubat'ta çocuk felci aşılama kampanyasının başlamasının planlandığını sosyal medya hesabı X'ten duyurmuştu. Bununla ilgili hazırlık tamamlandı mı ve İsrailli yetkililerle temasa geçtiniz mi? Yarın aşılama başlayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Harris, "BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer ortaklarımızla gerçekten de tüm hazırlıklar devam ediyor." dedi.

Harris, Gazze'deki çocuk felci aşılamasıyla ilgili hazırlıkların çok hızlı şekilde yapılması gerektiğini anlatarak, gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 22 Şubat'ta, 10 yaş altı 591 binden fazla çocuğa ulaşmak için yeni bir kitlesel çocuk felci aşılama kampanyası başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

DSÖ, UNICEF ve diğer ortakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitlesel aşılama kampanyasının 26 Şubat'ta sona ereceği bildirilmişti.