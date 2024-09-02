UNRWA, Gazze'deki çocuk felci aşısı kampanyasını başlattı

Güncel

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 10 yaşın altındakilere yönelik çocuk felci aşısı kampanyasının ilk aşamasını başlattı.

UNRWA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, başlatılan çocuk felci aşılama kampanyasının, ilerleyen günlerde Gazze'nin tüm bölgelerine yayılarak 600 binden fazla çocuğa ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgedeki çocukların iyiliği için kalıcı ateşkesin zamanı gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki binlerce aile, 10 yaş altı çocuklarına aşı yaptırmak için ilan edilen merkezlere gitti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlamıştı.

DSÖ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'taki aşılama kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası dün akşam başlamıştı.

Aşı Kampanyası Teknik Komite Başkanı Mecdi Zuheyr, düzenlediği basın toplantısında, "Çocuk felcine karşı aşı kampanyasına başladık. Kampanyayla kuzeyden güneye Gazze Şeridi'nin tüm kentlerindeki çocukların yüzde 90'ından fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuşmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.