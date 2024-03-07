Gazze'de Çocuklar Enkazlar Arasında Yakacak Odun Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Çocuklar Enkazlar Arasında Yakacak Odun Arıyor

İsrail'in 5 aydır devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, ailelerinin yemek pişirmesi için enkazlar arasında yakacak odun aramaktadır. Savaş şartları altında abluka, soğuk, açlık ve susuzlukla mücadele eden çocuklar, yıkılmış evlerin arasında odun parçaları bulmaktadır. Buldukları odunlar sadece bir gün yetse de çocuklar mutlu olmaktadır. Gazze'de yakıt ve yiyecek sıkıntısı yaşandığı belirtilmektedir. BM'nin uyarısına göre, Gazze'de 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıyadır.

07.03.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuklar, yemek pişirmek isteyen aileleri için enkazlar arasında yakacak odun arıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan çocuklar, zor savaş şartlarında ablukaya, soğuğa, açlığa ve susuzluğa direnmeye çalışıyor.

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ndeki savaş mağduru çocuklar, yıkılmış evlerin arasında yakacak odun parçaları arıyor.

Enkazlar içinde uzun saatler yaptığı aramaların ardından odun bulan 12 yaşındaki Musa Nemr, ailesine yakacak ve ısınacak odun bulmuş olmanın sevincini yaşıyor.

Bulduğu odunların kendilerine sadece bir gün yetecek olmasına rağmen yine de çok mutlu olan Nemr, "Ateş yakmak, yiyecek pişirmek ve ısınmak için sabahtan beri evlerin yıkıntıları arasında kırık odun arıyoruz." dedi.

Gazze'de yakıt olmadığını, yiyeceği de nadiren bulabildiklerini genellikle yabani ebegümeci yediklerini ifade eden Nemr, şunları söyledi:

"Burada durum çok kötü. Sığındığımız bir okulda yaşıyoruz. İnşallah savaş bir an önce biter; barış içinde yaşamaya, oyun oynamaya ve ders çalışmaya devam edebiliriz. Yakacak odun topluyoruz. Benim işim bu değil ki. Ben okumak, mühendis olmak istiyorum."

Nemr ile odun toplayan çocuklardan 14 yaşındaki Muhammed el-Hur da "Sabahtan beri odun arıyoruz. Hiçbir şey yemedim. Ailem çorba yapabilmek için benden odun bekliyor. Odunlarımız dün akşam bitmişti. Küçük kardeşim çok üşüyor." diye konuştu.

Odun topladığı sırada saldırılara yakalanmaktan korkan Hur, savaşın bitmesini ve dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamak istediklerini dile getirdi.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuklar Enkazlar Arasında Yakacak Odun Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'un Bayat ilçesinde 'Dilimizin Zenginlikleri' sergisi açıldı
    16:18 Çorum'un Bayat ilçesinde 'Dilimizin Zenginlikleri' sergisi açıldı

    Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Bayat Atatürk İlkokulu'nda açılan sergide, 4.sınıf öğrencilerinin atasözü ve deyimleri canlandırıldığı üç boyutlu çalışmaları yer aldı. Sergi, öğrencilerin söz varlığını zenginleştirme ve dili iyi kullanarak düşünce dünyasını geliştirmek amacıyla 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

  • Ramazanda 7 bin 500 kişiye her gün iftar verilecek
    16:18 Ramazanda 7 bin 500 kişiye her gün iftar verilecek

    Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazanda Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Batman'da aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 bin 500 kişiye her gün iftar verilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 2022'de 25 ilde başlatılan ve 2023'te 81 ilde bir gün olarak düzenlenen iftar organizasyonu, bu yıl 81 ilde ramazan boyunca her gün olacak şekilde genişletildi. İhtiyaç sahiplerine yemek vermenin dışında, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek paylaşma ve dayanışma ruhunu sürdürmeyi hedefleyen organizasyon, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

  • Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık ile babası ve dedesi hapis cezasına çarptırıldı
    16:18 Kastamonu'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık ile babası ve dedesi hapis cezasına çarptırıldı

    Kastamonu'da geçen yıl bir restoranda çıkan kavgada Erdal Kabasakal silahla vurularak öldürülmüştü. Mahkeme heyeti, Devlethan Y'yi kasten öldürme suçundan 25 yıl, Ahmet Y. ve H.Y'yi kasten öldürmeye yardım suçundan 8'er yıl 4'er ay, Ergül K'yi ise 17 ay hapis cezasına çarptırdı.

  • Samsun, 2024 yılında 1 milyon turist hedefliyor
    16:17 Samsun, 2024 yılında 1 milyon turist hedefliyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2023 yılında 741 bin 925 yerli ve yabancı turist ağırlayan Samsun'un 2024 yılındaki hedefinin 1 milyon olduğu bildirildi. Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Samsun'un turizmde çeşitlilik anlamında birçok Anadolu ilinden daha önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Almaz, Samsun'un doğal güzellikleri, denizi, gastronomisi, kültürel ve tarihi dokusuyla turizm potansiyelini daha verimli kullanmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ayrıca Samsun'un gastronomisini öne çıkarmaya çalıştıklarını ve doğal güzelliklerini, yaylalarını, ormanlarını ve köylerini turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl 741 bin 925 turist ağırlayan Samsun'un 2024 yılındaki hedefi ise 1 milyon turist.

  • Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'den 8 Mart mesajı
    16:15 Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'den 8 Mart mesajı

    Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, mesajında, 'Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' dedi.

  • Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü
    16:15 Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

    Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, dar alanda pas ve çift kale maç çalışmaları yaptı. Sakatlığı devam eden Benasser katılmazken, Emre Kılınç idmanda yer aldı. Samsun ekibi, yarın yapacakları idmanla hazırlıklarına devam edecek.

  • Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
    16:14 Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

    Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada, A.D'nin kullandığı otomobil ile M.A. idaresindeki odun yüklü kamyon çarpıştı. Otomobil sürücüsü A.D hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

  • Yenilenen Bakırköy Cumhuriyet Meydanı açıldı
    16:14 Yenilenen Bakırköy Cumhuriyet Meydanı açıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yenilediği Bakırköy Cumhuriyet Meydanı açıldı.

  • Rize'de Kaçakçılıkla Mücadelede 43 Operasyon Yapıldı
    16:14 Rize'de Kaçakçılıkla Mücadelede 43 Operasyon Yapıldı

    Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte yılın iki ayında kaçakçılık ile ilgili 43 operasyon yapıldığını açıkladı. Vali Baydaş, güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, narkotik olaylarında 138 operasyon gerçekleştirildiğini ve uyuşturucuyla mücadelede 211 uygulama yapıldığını belirtti. Ayrıca, yakalama emri bulunanlara yönelik yapılan çalışmalarda 408 kişi yakalandı ve kaçakçılıkla ilgili 43 operasyon gerçekleştirildi.

  • Litvanya'dan gelen heyet, Kayseri'deki Engelsiz Yaşam Merkezi'ni inceledi
    16:14 Litvanya'dan gelen heyet, Kayseri'deki Engelsiz Yaşam Merkezi'ni inceledi

    Litvanya'nın Druskininkai Belediyesi'nden gelen 15 kişilik heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, merkezi gezip bilgi aldıktan sonra memnuniyetlerini ve etkilenmelerini belirtti.

  • Çorum'da Dilencilik Yapanlara İşlem Yapıldı
    16:14 Çorum'da Dilencilik Yapanlara İşlem Yapıldı

    Çorum'da dışarıdan gelen ve dilencilik yapmak amacıyla araçlarda barınan kişilere polis ve zabıta ekipleri tarafından işlem yapıldı. Ramazan ayı öncesinde dilenci sayısında artış gözlemlendiği belirtilirken, halktan bu kişilere itibar etmemeleri ve para vermemeleri konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.


15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
15:55 Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:48 TEM’de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı TEM'de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 16:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Çocuklar Enkazlar Arasında Yakacak Odun Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement