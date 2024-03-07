Gazze'de Çocuklar Enkazlar Arasında Yakacak Odun Arıyor

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İsrail'in 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuklar, yemek pişirmek isteyen aileleri için enkazlar arasında yakacak odun arıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan çocuklar, zor savaş şartlarında ablukaya, soğuğa, açlığa ve susuzluğa direnmeye çalışıyor.

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ndeki savaş mağduru çocuklar, yıkılmış evlerin arasında yakacak odun parçaları arıyor.

Enkazlar içinde uzun saatler yaptığı aramaların ardından odun bulan 12 yaşındaki Musa Nemr, ailesine yakacak ve ısınacak odun bulmuş olmanın sevincini yaşıyor.

Bulduğu odunların kendilerine sadece bir gün yetecek olmasına rağmen yine de çok mutlu olan Nemr, "Ateş yakmak, yiyecek pişirmek ve ısınmak için sabahtan beri evlerin yıkıntıları arasında kırık odun arıyoruz." dedi.

Gazze'de yakıt olmadığını, yiyeceği de nadiren bulabildiklerini genellikle yabani ebegümeci yediklerini ifade eden Nemr, şunları söyledi:

"Burada durum çok kötü. Sığındığımız bir okulda yaşıyoruz. İnşallah savaş bir an önce biter; barış içinde yaşamaya, oyun oynamaya ve ders çalışmaya devam edebiliriz. Yakacak odun topluyoruz. Benim işim bu değil ki. Ben okumak, mühendis olmak istiyorum."

Nemr ile odun toplayan çocuklardan 14 yaşındaki Muhammed el-Hur da "Sabahtan beri odun arıyoruz. Hiçbir şey yemedim. Ailem çorba yapabilmek için benden odun bekliyor. Odunlarımız dün akşam bitmişti. Küçük kardeşim çok üşüyor." diye konuştu.

Odun topladığı sırada saldırılara yakalanmaktan korkan Hur, savaşın bitmesini ve dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamak istediklerini dile getirdi.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.