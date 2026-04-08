Gazze'de Çocuklar İçin Telafi Aşı Kampanyası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 yaş altı çocuklara yönelik 5 günlük telafi aşılama kampanyasının devam ettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze Şeridi'nde 2,5 yıldır devam eden saldırılar nedeniyle rutin aşılarını kaçırmış 3 yaş altı çocuklara yönelik 5 günlük telafi aşılama kampanyasının yarısına gelindiğini kaydeden Ghebreyesus, "146 ekip, zorlu hava koşullarına rağmen sabit sağlık tesisleri ve mobil sağlık ekipleri aracılığıyla hizmetlere erişemeyenlere hayat kurtarıcı aşılar ulaştırmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilen DSÖ, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu, bağışçılar ve ortaklar tarafından desteklenen bu kampanyanın en zorlu koşullarda bile çocukları aşıyla önlenebilir hastalıklardan korumada sürdürülen iş birliğinin gücünü yansıttığını belirtti.

DSÖ'nün rutin aşıların yıl boyunca erişilebilirliği dahil Gazze'deki sağlık sistemini güçlendirme çabalarını desteklediğini de kaydeden Ghebreyesus, "DSÖ, hastalıkların erken tespit edilip müdahale edilebilmesini sağlamak için gözetim sistemlerini güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Şeridi'nde çocuklara yönelik telafi aşı kampanyasının üçüncüsü 5 Nisan'da başlamıştı.