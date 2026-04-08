Gazze'de Çocuklar İçin Telafi Aşı Kampanyası
Gazze'de Çocuklar İçin Telafi Aşı Kampanyası

08.04.2026 00:44
DSÖ, Gazze'de 3 yaş altı çocuklar için 5 günlük telafi aşılama kampanyasının devam ettiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 yaş altı çocuklara yönelik 5 günlük telafi aşılama kampanyasının devam ettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze Şeridi'nde 2,5 yıldır devam eden saldırılar nedeniyle rutin aşılarını kaçırmış 3 yaş altı çocuklara yönelik 5 günlük telafi aşılama kampanyasının yarısına gelindiğini kaydeden Ghebreyesus, "146 ekip, zorlu hava koşullarına rağmen sabit sağlık tesisleri ve mobil sağlık ekipleri aracılığıyla hizmetlere erişemeyenlere hayat kurtarıcı aşılar ulaştırmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilen DSÖ, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu, bağışçılar ve ortaklar tarafından desteklenen bu kampanyanın en zorlu koşullarda bile çocukları aşıyla önlenebilir hastalıklardan korumada sürdürülen iş birliğinin gücünü yansıttığını belirtti.

DSÖ'nün rutin aşıların yıl boyunca erişilebilirliği dahil Gazze'deki sağlık sistemini güçlendirme çabalarını desteklediğini de kaydeden Ghebreyesus, "DSÖ, hastalıkların erken tespit edilip müdahale edilebilmesini sağlamak için gözetim sistemlerini güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Şeridi'nde çocuklara yönelik telafi aşı kampanyasının üçüncüsü 5 Nisan'da başlamıştı.

Kaynak: AA

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
