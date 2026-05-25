Gazze'de Çocuklar Sembolik Hac İbadeti Gerçekleştirdi

25.05.2026 23:16
İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle hac yapamayan Gazzeli çocuklar, sembolik etkinlik düzenledi.

İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle 3 yıldır kutsal topraklara gidemeyen Gazzelilerin çocukları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde düzenlenen etkinlikte hac ibadetini sembolik olarak canlandırdı.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı Menasira Kampı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, ihram kıyafetleri giyerek Kabe maketi etrafında tavaf yaptı, şeytan taşlama ve Arafat vakfesi gibi hac ibadetlerini sembolik olarak canlandırdı.

Etkinlik alanında çocuklar telbiyeler okuyup tekbirler getirirken, tesbihlerle dua etti. Bazı çocuklar sembolik kurban kesme ritüeline katılırken, ihrama giren bir çocuk da saçını sembolik olarak tıraş etti.

İsrail'in sürdürdüğü abluka ve saldırılar nedeniyle Gazzelilerin kutsal topraklara gidememesi nedeniyle düzenlenen etkinlikte, çocuklara hac ibadetinin aşamaları maketler ve uygulamalı anlatımlarla öğretildi.

"Bu kutsal ibadetleri çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz"

Etkinliğin organizatörlerinden Ala Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara hac ibadetini ve dini değerleri öğretmek amacıyla sembolik tavaf yolu oluşturduklarını söyledi.

Mansur, "İşgal yönetiminin Gazze halkının hac farizasını yerine getirmesini üst üste üçüncü yılda da engellemesi sebebiyle, bu okulda adeta yoktan, hiçbir şeyin olmadığı bir ortamda bu kutsal duyguları ve ibadetleri canlandıracak bir model oluşturmak bizim için zorunluluk haline geldi." dedi.

Erkek çocukların ihram kıyafetleri giydiğini, kız çocukların da etkinliğe katıldığını belirten Mansur, çocukların tavafı, şeytan taşlamayı ve Arafat vakfesini öğrendiğini ifade etti.

İsrail'in saldırıları ve ablukasına rağmen Gazze halkının çocuklarını dini bilinçle yetiştirmeyi sürdürdüğünü anlatan Mansur, "Gazze halkı, Beytullah'a özlem duyan halkların başında gelir." ifadelerini kullandı.

Gazze halkının en temel insan haklarından dahi mahrum bırakıldığını dile getiren Mansur, sınır kapılarının açılması ve Filistinlilerin kutsal topraklara ulaşabilmesi temennisinde bulundu.

İsrail'in yaklaşık 2 yıl boyunca ağır saldırılara maruz bıraktığı, ateşkese rağmen ihlallere devam ettiği ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için hac ibadeti "sürekli ertelenen bir hayale" dönüştü.

Gazze'deki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları, kuşatması ve sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 3 yıldır hac ibadetini yerine getiremediğini, bu süreçte 10 binden fazla kişinin hacdan mahrum kaldığını açıklamıştı.

Gazze'den son hac yolculuğu, Haziran 2023'te Refah Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından kutsal topraklara doğru yola çıkılmasıyla gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

