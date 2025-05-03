Gazze'de, çoğu bebek ve çocuk, açlıktan ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in aç bırakma politikası nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin yazılı açıklamasında, bölgeye saldırılarını sürdüren İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve insani yardım ile ilaç girişini engellemesi nedeniyle yaşamını yitirenlere ilişkin bilgi verildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu bebek ve çocuk, 57 kişinin açlıktan öldüğü ve bu sayının artmasından endişe edildiği vurgulanan açıklamada, "Şehit sayısı, aç bırakma politikası nedeniyle yükseliyor. Sayının da artması bekleniyor. Çünkü sınır kapıları kapalı tutuluyor; mama, besin takviyeleri ve onlarca çeşit ilacın girişi engelleniyor." denildi.

Sağlık kaynakları, Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesinde Cinan Salih es-Sekkafi isimli bebeğin yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Medya ofisi, İsrail'in "gıdayı savaş silahı olarak kullandığını" ve 2,4 milyondan fazla Filistinliye yönelik ağır bir kuşatma uyguladığını belirtti.

Açıklamaya göre, İsrail 2 Mart'tan beri sınır kapılarını kapalı tutuyor ve bu da çocuklar başta olmak üzere hasta ve yaşlı birçok insanın ölümüne neden oluyor.

Uluslararası toplumun, Gazze'deki soykırım suçlarına sessiz kalmasının da kınandığı açıklamada, uluslararası kuruluşlarının ve insan hakları örgütlerinin acilen harekete geçmesi istendi ve tüm sınır kapılarının açılması, gıda ve ilaç girişinin sağlanması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Filistinli yetkililer ve BM temsilcileri, İsrail'in iki aydır sınır kapılarını kapatmasının, temel ihtiyaçların girişini engellemesinin büyük insani felaketlere yol açtığı konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 52 bin 495'e, yaralıların sayısının da 118 bin 366'ya yükseldiği açıklanmıştı.