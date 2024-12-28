Gazze\'de Çöken Sağlık ve Yaşam Koşulları

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GAZZE, 28 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), uzun süredir " Gazze'deki sağlık ve yaşam koşullarının insanlık dışı olduğu" uyarısında bulunuyor.

Gazze'ye yönelik uzun süredir devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, Filistin kıyı bölgesinde çöplerin yığılması ve lağım sularının sokaklara sızmasıyla çevreye ciddi zarar veriyor.

Gazze Şeridi'ndeki binalar ve altyapı milyonlarca ton moloz yığınına dönmüş durumda. UNRWA yılın başında bu moloz ve enkazın kaldırılmasının yıllar alabileceğini belirtti.