Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Eğitim Zorlu Şartlarda Sürüyor

13.04.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Shaath, Gazze'de eğitim faaliyetlerinin zorlu koşullarda devam ettiğini vurguladı.

Gazze İslam Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Kamalain Shaath, Filistin'deki altyapının büyük ölçüde zarar görmesine rağmen öğrencilerin eğitimlerini çadırlarda ve elektriksiz ortamlarda sürdürdüğünü belirterek "Daha önceki tecrübelerimizden biliyoruz ki eğitim toplum olarak hayatta kalmamızın tek yoludur." dedi.

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE 2026) katılan Shaath, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Shaath, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların yakıcı etkilerine işaret ederek, halihazırda Gazze'deki durumun çok zor olduğunu, Filistinlilerin hayatta kalmaktan başka bir şansı olmadığını dile getirdi.

Çocuklardan yaşlılara tüm Filistin halkının eğitime çok önem verdiğini ve bu konuda endişeleri olduğunu aktaran Shaath, "Biz daha önceki tecrübelerimizden biliyoruz ki, eğitim toplum olarak hayatta kalmamızın tek yoludur." ifadesini kullandı.

Shaath, Gazze'de okuma yazma bilmeyenlerin oranının yaklaşık yüzde 2 olduğunu kaydederek, İsrail'in Filistin'i işgaline göğüs gerebilmek için "eğitimin şart" olduğunu vurguladı.

Eğitim çok zor şartlar altında devam ediyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgedeki altyapının büyük ölçüde zarar gördüğüne dikkati çeken Shaath, üniversitelerin yaklaşık 6 ay boyunca faaliyetlerine ara verdiğini ancak daha sonra çevrim içi eğitime geçtiğini söyledi.

Shaath, eğitim faaliyetlerinin son derece kısıtlı imkanlarla sürdürüldüğünü, öğrencilerin çadırlarda, elektriksiz ortamlarda eğitim gördüğünü belirtti.

Filistin'de çevrim içi eğitim kapasitesinin yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaştığını aktaran Shaath, Gazze'deki öğrencilerin hala ciddi sorunlar yaşadığının ve bunları çözmek için desteğe ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Filistin'deki üniversitelerin hayatta kalması için desteğe ihtiyaç var

Gazze'deki üniversitelerin büyük ölçüde kar amacı gütmeyen kurumlar olduğuna işaret eden Shaath, okul gelirlerinin önemli bölümünün öğrenci harçlarından sağlandığını anlattı.

Shaath, bu durumun savaş koşullarında sürdürülebilirliği zorlaştırdığını dile getirerek "Öğrencilerin harçlarını ödeyebilmesi için burs desteğine ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde üniversiteler de personel maaşlarını ödeyebilir." dedi.

Saldırılarda hasar gören eğitim altyapısının yeniden inşasının sağlanması için inşaat malzemelerinin bölgeye girişine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Shaath, kaynakların ülkeye girebilmesi için İsrailliler üzerinde siyasi baskı kurulması çağrısında bulundu.

Shaath, Gazze'deki akademik çevrelerin uluslararası üniversitelerle daha güçlü işbirliği kurmasının hayati önem taşıdığını belirterek, akademisyen ve öğrencilerin uluslararası konferanslara katılımının, çevrim içi işbirliklerinin, ortak araştırma projeleri ile lisansüstü burs imkanlarına erişiminin artırılması gerektiğini ifade etti.

Filistinli öğrencilerin yüksek lisans ve doktora yapabilmesi için daha fazla burs imkanının sağlanması gerektiğine değinen Shaath, kaybedilen akademik kapasitenin uluslararası ortak araştırma ve tez danışmanlıklarıyla telafi edilebileceğini söyledi.

Gazze'ye sağlanan imkanlarla Ukrayna'ya sağlananlar arasındaki eşitsizlik

Shaath, uluslararası akademik çevrelerin Gazze'ye yönelik yaklaşımını da değerlendirerek, verilen desteğin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Uluslararası toplumun Ukrayna'ya sağladığı imkanlarla Gazze'ye sağladığı imkanlar arasında büyük bir fark olduğuna dikkati çeken Shaath, "Ukrayna'da olanlar çok zor. Ukrayna'daki durum çok farklı bir hikaye. Ukrayna için tüm kapılar açılırken 'Gazze için bu imkanların yüzde 10'u sağlandı' diyebilirim." dedi.

Shaath, yine de olayların pozitif yönüne odaklanılması gerektiğinin kaydederek "Eğer yüzde 10'luk bir destek varsa, bunu yüzde 20'ye çıkaralım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:36:18. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.