Gazze'de Engelli Filistinli için Cenaze Töreni - Son Dakika
Gazze'de Engelli Filistinli için Cenaze Töreni

18.04.2026 10:42
İsrail saldırısı sonucu ölen engelli Filistinli Mesud Ebu Amra için cenaze töreni yapıldı.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden engelli Filistinli Mesud Ebu Amra için cenaze töreni yapıldı.

Cenazesi Deyr el-Belah kentinde düzenlenen törenle toprağa verilen engelli Filistinlinin babası Bekri Ebu Amra, oğlunun engelli olduğunu ve yardıma muhtaç bir durumda bulunduğunu belirterek, "Oğlum kendi başına hayatını sürdüremiyordu. Buna rağmen vuruldu." dedi.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiğini dile getiren Ebu Amra, "Ateşkes deniyor ama her gün insanlar hayatını kaybediyor. Bu duruma bir son verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ebu Amra, "Arap kardeşlerimizden gerçek ateşkes yapmalarını istiyoruz. Arap kardeşlerimiz bizimle Yahudiler arasında bir aracı mı? Her gün 5-15 kişi öldürülüyor." diyerek ateşkese rağmen süren saldırılar karşısında tepkisini dile getirdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Filistin makamlarının verilerine göre İsrail ordusu, o tarihten bu yana Gazze'de 2 bin 400'den fazla kez ateşkesi ihlal etti.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları nedeniyle 10 Ekim'den itibaren en az 312'sini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 765'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 172 binden fazla kişinin yaralandığı, altyapının yaklaşık yüzde 90'ının zarar gördüğü ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de Engelli Filistinli için Cenaze Töreni - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazze'de Engelli Filistinli için Cenaze Töreni - Son Dakika
