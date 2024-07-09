Gazze'de Filistinli gruplar tarafından imha edilen İsrail askeri araçları görüntülendi

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İsrail ordusunun yoğun saldırılarına hedef olan Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinli gruplar tarafından kullanılamaz hale getirilen askeri araçlar görüntülendi.

Filistinli sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde Bağdat Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulunan İsrail askeri aracının kalıntılarına yer verildi.

Şucaiyye Mahallesi sakinleri, İsrail ordusuna ait askeri araçların birkaç gün önce Filistinli gruplar tarafından tanksavar füzelerle vurularak imha edildiğini söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun çekildiği Şucaiyye Mahallesi'nin bazı dış noktalarına giren ekiplerin, yıkılan evler ve zarar gören sokaklarda çok sayıda kişinin cesedine ulaştığını aktardı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi, 27 Haziran'dan bu yana İsrail'in karadan yoğun saldırılarına sahne oluyor.

İsrail ordusu 26 Haziran'da Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun hava saldırıları düzenlemiş, İsrail devlet televizyonu KAN da 27 Haziran'da ordunun, yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak karadan mahalleye girmeye başladığını duyurmuştu.