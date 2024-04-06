Gazze'de Filistinliler Ramazan ayının son Cuma namazını kıldı

GAZZE, 6 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Ramazan ayının son Cuma namazını kılan Filistinliler, 5 Nisan 2024. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)
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Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
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