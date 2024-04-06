Gazze'de Filistinliler Ramazan ayının son Cuma namazını kıldı

Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.