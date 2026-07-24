Gazze'de Gıda Güvensizliği Artabilir - Son Dakika
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Gazze'de Gıda Güvensizliği Artabilir

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BM, ek finansman sağlanmazsa Gazze'deki gıda güvensizliğinin kötüleşeceği uyarısında bulundu.

CENEVRE/ Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith, insani yardımın sürdürülmesi için ek finansman sağlanmadığı takdirde Gazze'deki gıda güvensizliğinin daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

BM brifinginde konuşan WFP Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Smith, AA muhabirinin Gazze'deki gıda güvensizliğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

"Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)" raporundaki bulguları hatırlatan Smith, Gazze'de gıda güvenliği ve çocuk beslenmesinde iyileşme sağlandığına işaret etti.

Öte yandan, bunun bir "düzelme" anlamına gelmediğini vurgulayan Smith, "Verilerin doğru anlaşılması çok önemli. Bu, işimizin bittiği ve Gazze'deki insanların artık tehlike altında olmadığı anlamına gelmiyor. İnsani yardımın işe yaradığı anlamına geliyor." diye konuştu.

Smith, yaklaşık 212 bin kişinin acil durum koşullarında yaşamayı sürdürdüğünün altını çizerek, "Eğer ek destek alamazsak ve yardımları azaltmak zorunda kalırsak, o zaman durum daha da kötüye gidecektir." uyarısında bulundu.

BM raporu, Gazze'deki ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta halen zorlandığını ortaya koymuştu

BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı "Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)" raporunda, Gazze'de gıda güvenliği ve çocuk beslenmesinde iyileşme sağlandığı, ancak Gazze'deki ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta hala zorlandığı bildirilmişti.

Raporda, Gazze nüfusunun yüzde 67'sine karşılık gelen 1,4 milyon kişinin hala kriz veya daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği yaşadığına işaret edilmişti.

Yaklaşık 212 bin kişinin acil durum koşullarında yaşamayı sürdürdüğü vurgulanan raporda, Gazze'nin kuzeyi, orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ve güneydeki Han Yunus kentinde yetersiz beslenme açısından "uyarı" seviyesinin beklendiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Gıda Güvensizliği Artabilir - Son Dakika

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