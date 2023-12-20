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Gazze'de Gıda Krizi: Filistinli Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de Gıda Krizi: Filistinli Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor

İsrail'in yoğun bombardımanı altında olan Gazze Şeridi'nde yaşanan gıda krizi, Filistinli çocukların açlıkla mücadelesini gözler önüne seriyor. Ahmed Muhammed el-Halidi isimli bir çocuk, karınlarını doyuracak yiyecek bulamadıkları için geceleri aç yattıklarını söylüyor. İsrail saldırıları ve yıllardır süren abluka nedeniyle Gazze'de su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki ciddi şekilde kesintiye uğramış durumda.

Gazze\'de Gıda Krizi: Filistinli Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor
20.12.2023 - 18:09,
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İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu ve gıda krizinin giderek derinleştiği Gazze Şeridi'nde Ahmed Muhammed el-Halidi isimli Filistinli bir çocuk karınlarını doyuracak yiyecek bulamadıkları için geceleri aç yattıklarını söyledi.

Filistinli çocuk Halidi'nin sosyal medyada yer alan görüntüleri, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan gıda krizinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Halidi, İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle Gazze'nin kuzeyindeki evlerinden ayrılarak güneydeki Refah kentine gelmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Gazze'de çok az şeyin bulunabildiğini ve bu ürünlerin fiyatının da oldukça yüksek olduğunu dile getiren Halidi, Gazze'de yiyecek bir şeyin olmadığını, bulabildikleriyle idare etmeye çalıştıklarını söylüyor.

"Hayatımızı idame ettireceğimiz bir şeyimiz yok"

Öğlenleri ekmeğin bazen çeyreğini bazen de yarısını yiyebildiklerini ve bununla gün boyu idare etmeye çalıştıklarını dile getiren Halidi, "Aç yatıyoruz. Yatmadan önce anneme yiyecek bir şey var mı diye sorunca 'Yiyecek bir şey yok, uyu' diyor. Hayatımızı idame ettireceğimiz bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlayan Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı saldırıları, yıllardır uygulanan abluka nedeniyle zaten son derece kötü koşullar altında yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinliye su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedarikini ciddi anlamda kesintiye uğratıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının 6 Aralık'ta yayımladığı rapora göre, Gazze'nin kuzeyindeki 10 aileden 9'u ve Gazze'nin güneyindeki 3 aileden 2'si "en az bir tam gün ve bir tam geceyi yiyeceksiz" geçiriyor.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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