Gazze'de Gıda Yardımına Saldırı: 73 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Gıda Yardımına Saldırı: 73 Ölü

Gazze\'de Gıda Yardımına Saldırı: 73 Ölü
20.07.2025 18:00
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İsrail askerlerinin gıda yardımı için toplanan kalabalığa ateş açması sonucunda 73 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de gıda yardımı için toplanan kalabalıklara yönelik saldırıların bir yenisi yaşandı. Filistinli yetkililer, İsrail askerlerinin kalabalığın üzerine açtığı ateş sonucu 73 kişinin öldüğünü bildirdi.Gazze'de son haftalarda sıklıkla yaşanan, İsrailli askerlerin gıda yardımı için toplanan kalabalıkların üzerine ateş açması olaylarına bir yenisinin daha eklendiği bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı, Pazar günü gıda yardımına ulaşmak isteyen 73 kişinin İsrail askerlerince öldürüldüğünü duyurdu.

Mayıs ayından bu yana benzer olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 900'ü bulduğu belirtiliyor.

İsrail ordu sözcüsü Nadav Şoşhani, Gazze'nin kuzeyinde "tehdit oluşturan" binlerce Filistinliden oluşan kalabalığa askerlerin ateş açtığını ve can kayıplarının yaşandığını teyit ettiği X mesajında, ölü ve yaralı sayısının Filistinli yetkililerin açıkladığı kadar yüksek olmadığını iddia etti.

Bölgedeki hastaneler olayda 150'den fazla kişinin de yaralandığını, bazılarının durumunun kritik olduğunu bildirdi.

İsrail, Hamas militanlarını desteklediği suçlamasıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'ye yardım taşımasını yasaklamıştı. Yaklaşık iki ay süren tam ablukanın ardından geçtiğimiz haftalarda İsrail, kendi desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı" (GHF) aracılığıyla az miktarda gıda ve diğer insani yardım malzemesinin dağıtımına başladı.

GHF'nin faaliyete başlamasının ardından yardım arayan sivillerin ölümü, düzenli olarak yaşanan bir durum haline geldi.

Gazze'deki yetkililer, kronik gıda ve diğer temel ihtiyaç sıkıntısıyla karşı karşıya olan kalabalıkların yardım merkezleri yakınında toplandığı bu olaylarda, ölümlerden İsrail ateşini sorumlu tutuyor. Filistinli sivillere yardım ulaştırmaya çalıştığını savunan İsrail Ordusu ise, sahada yaşanan kargaşadan Hamaslı militanları sorumlu tutuyor.

AP,AFP/ MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Savaş ve Çatışma, Uluslararası, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Gıda Yardımına Saldırı: 73 Ölü - Son Dakika

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