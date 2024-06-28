Gazze'de Gönüllü Öğretmenin Seyyar Okulu

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Gazze Şeridi'nde 24 yaşındaki gönüllü öğretmen Nur Nassar, kısıtlı imkanlarla kurduğu ve sırtında taşıdığı gezici okulla, İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılar ve zorla yerinden etmeye maruz bıraktığı ve eğitim haklarını ellerinden aldığı Filistinli çocukların umudunu yeniden yeşertmeye çalışıyor.

Filistinli genç öğretmen "Yoldaki Okul" adını verdiği girişimle zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar ya da saldırılarda yıkılan evler arasında dolaşarak Filistinli çocuklara ders anlatıyor.

Bezden çantasına koyduğu küçük bir yazı tahtası, portatif bir masa, birkaç eğitim malzemesi ve bir kilimle çadırlar arasında gezen ve uygun olan yere okulunu kuran Nassar, eğitimin devam ettiği düşüncesinin, yıkıntılar ve kısıtlı imkanlar arasındaki Filistinli aileler ve çocuklar için bir parça da olsa güven atmosferi oluşturduğuna inanıyor.

Seyyar okul fikrinin doğuşu

Nassar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin güneyindeki Refah kentinde yer alan evini geride bırakarak orta kesimlerdeki Deyr el-Belah kentine göçmek zorunda kaldığını belirtti.

Gezici bir okul kurma fikrinin, ebeveynlere çocuklarının eğitim sürecine katılması konusunda güvence verebilme düşüncesinden çıktığını belirten Nassar şunlar söyledi:

"Özellikle Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı aralıksız bombardıman ve gerginlik düşünüldüğünde çocukların zorla göç ettirildiği yerin yakınında bir okul bulunması fikri ailelere güven ve huzur veriyor."

Okulda 6 ila 11 yaşındaki çocuklara eğitim verildiğini belirten Nassar, eğitim yelpazesini genişletmeye daha büyük yaş grubundaki çocuklara da eğitim vermeye çalıştığını dile getirdi.

İsrail'in saldırılarına eğitimle mücadele

Deyr Belah'taki çadır kamplardan birine ulaştıktan sonra yanında taşıdığı küçük okul tahtasını yerleştirerek sınıf ortamı oluşturduğunu söyleyen Nassar, "Tahtanın üzerine 'Yoldaki Okul' yazılı bir tabela astım." dedi.

Nassar, derslere öğrencilerin zihinlerini canlandırmak ve gerginliklerini hafifletmek için fiziksel aktivite ile başladığını belirtti.

"Yoldaki Okul ismini verdiğim projeyle İsrail'in işgaline karşı eğitimle direnmeyi ve çocuklara okuma yazma öğretmeyi amaçlıyorum." diyen Nassar, "İsrail güçleri çocukları ve öğrencileri cahilleştirmek için okulları ve eğitim binalarını da yıktı. Bugün bu girişimle İsrail'in hedefine direniyor, çocuklara eğitim sevgisini aşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Geçim yükünü omuzlayan çocuklar

Gönüllü öğretmen Nassar, bu girişimi hayata geçirirken bir dizi zorlukla karşılaştığını; bunlardan en önemlisinin, çocukların ailelerinin geçimini sağlamaya katkıda bulunacak işlere girdikten sonra eğitime geri dönme konusundaki isteksizlikleri olduğunu aktardı.

Nassar, yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı:

"Bir gün Filistinli bir çocuğa derse katılması gerektiğini söyledim. O ise bana gidip para kazanmanın dersten daha mantıklı olduğunu; bu şartlarda okumanın hiçbir faydası olmayacağını söyledi.

Çocukları ve ailelerini de kapsayan, onları eğitime dönmenin ne kadar önemli olduğu konusunda teşvik eden bilinçlendirme kampanyaları düzenleyerek bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyorum."

Bir süre sonra çalışan, sokakta satıcılık yapan çocukların derslere gelmeye başladığına işaret eden Nassar, ailelerle gerçekleştirdiği görüşmeler sayesinde çocukların ve ailelerinin isteksizliğinin acilen karşılanması gereken bir ihtiyaca dönüştüğünü dile getirdi.

Çocuklar 9 aydır eğitimden mahrum

Gezici okulun öğrencilerinden 10 yaşındaki Filistinli Fevvaz Galayeni "Eğitime 9 ay ara vermek zorunda kaldıktan sonra hafızamı tazelemek ve bilgilerimi gözden geçirmek için böyle bir okula ihtiyaç duyuyordum." dedi.

Galayeni, ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evine dönmek istediğini söyledi.

Filistinli çocuk Muhammed Şihab da gezici okula katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, eğitim için böyle bir alana ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki çocuklar 8 aydan fazladır okuldan mahrum

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de 625 binden fazla çocuğun 8 aydan uzun süredir okula gidemediğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin raporlarına göre, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 110 okul ve üniversite tamamen, 321 okul ve üniversite kısmen yıkıldı.