Gazze'de Görme Engelli Sanatçılardan Umut Dolu Sergi - Son Dakika
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Gazze'de Görme Engelli Sanatçılardan Umut Dolu Sergi

31.05.2025 17:06
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Görme engelli sanatçılar, Gazze'deki zorlu koşullara rağmen umut mesajı veren eserler sergiledi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 20 aydır devam eden soykırımına rağmen, görme engelli sanatçılar umut ve vatan sevgisini yansıtan sanat eserlerini sergiledi.

Gazze kentinde bugün düzenlenen "Herkes İçin Sanat" isimli sergide, 15'i görme engelli olmak üzere 30 kişi yer aldı.

Küçük bir salonda açılan sergide, rengarenk iplikler, taşlar, kumaş ve boncuklarla hazırlanmış resim ve mozaik çalışmaları sergilendi.

Eserlerde, Mescid-i Aksa, Kubbetü's- Sahra, Filistin haritası ve Filistin bayrağı gibi ulusal sembollere sıkça yer verildi.

Sanatçılar, çalışmalarında kuşlar ve zeytin dalı gibi ögelerle özgürlük ve yaşam umudunu öne çıkarırken, koyu renklerin hakim olduğu savaş ortamına karşı canlı renklerle hayata tutunma mesajı verdi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye tüm giriş çıkışları kapatmasıyla gıda, ilaç ve yakıt akışının durduğu, soykırımın sürdüğü bir dönemde düzenlenen sergi, Filistinlilerin sanata ve yaşama bağlılığının göstergesi oldu.

"Filistin bizim vatanımız"

Sergiye katılan 10 yaşındaki görme engelli Mis Heniyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahtanın üzerine Filistin haritasını işleyerek nadir bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Yeşil yaprakları renkli boncuklarla değiştirilmiş bir ağaç çalışmasıyla, Filistinlilerin sevinç ihtiyacına da dikkat çeken Heniyye, şunları aktardı:

"Bu sergi, Filistinlilerin ve özellikle çocukların dünyaya, Filistin özgür kalacak ve savaş, soykırım ile açlığa rağmen bizim vatanımızdır mesajını iletme amacı taşıyacak."

Savaşın karanlığına karşı pembe ve mavi renkler

Bir diğer görme engelli katılımcı Hitam Bedran da kalp biçimli boncuk işlemeli bir eser ve zeytin dalında duran kuş figürlü bir mozaikle sergiye katıldı.

Söz konusu kuşun, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin özgürlük arzusunu simgelediğini belirten Bedran, "savaşın karanlığına karşı" eserlerinde pembe ve mavi gibi canlı renklere yer verdiğini ifade etti.

"Engelliler sanatla görünür oldu"

Serginin koordinatörü ve Mis Heniyye'nin annesi Gadir Hamide, görme engellilerin bu tür sanatsal etkinliklerde uzun süredir gözardı edildiğini ancak bu sergiyle yeteneklerini ortaya koyduklarını söyledi.

Hamide, "Gazze'de baskın renk kan ve karanlığı temsil eden kırmızı ve siyah. Ama bu sergide umut ve hayatı simgeleyen renklerle kendimizi ifade ettik." dedi.

Sanat yoluyla dayanışma ve umut

Serginin ikinci koordinatörü ve aynı zamanda katılımcı sanatçılardan biri olan Bessame el-Cerrah, bu girişimin görme engelliler ile gören bireyler arasında ortak sanat çalışmaları yoluyla bir kaynaşma sağladığını söyledi.

Cerrah, ortaya konan eserlerin görme engellilerin sanatsal üretim konusundaki yetkinliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu girişimin özellikle devam eden soykırım sürecinde başlatılması nedeniyle çeşitli zorluklarla karşılaştığını vurgulayan Cerrah, "En büyük zorluklardan biri İsrail saldırıları nedeniyle, üretim alanına ulaşımın zorluğu." dedi.

Görme engellilerin yanlarında bir refakatçi olmadan sergi alanına ulaşmalarının güç olduğunu dile getiren Cerrah, buna rağmen sanata duydukları tutku ve kararlılıkla bu engeli aştıklarını kaydetti.

Binlerce Gazzeli kalıcı fiziksel engellerle yaşamak zorunda

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne aralıksız sürdürdüğü saldırılar, bölgeyi eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma sürükledi. Saldırılarda şimdiye kadar 54 bin 381 Filistinli yaşamını yitirirken, 124 bin 54 kişi ise yaralandı. Bu rakamlar her geçen gün artmaya devam ederken, saldırıların yol açtığı yıkım yalnızca ölümlerle sınırlı kalmadı.

İsrail'in yoğun bombardıman ve hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sonucunda binlerce Gazzeli kalıcı fiziksel engellerle yaşamak zorunda kaldı. Uzuv kaybı, görme ya da işitme kaybı gibi ciddi sakatlıklar özellikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere siviller arasında büyük bir insani krize yol açtı.

Sağlık altyapısının neredeyse tamamen çökmesi, engelli bireylerin rehabilitasyon ve tedaviye erişimini daha da zorlaştırırken, insani yardımların engellenmesi bu durumun etkilerini derinleştiriyor.

Tüm bu tabloya rağmen Gazze'deki engelli bireyler, sanat ve üretim yoluyla hayata tutunmaya çalışıyor. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yok denecek kadar az olduğu bu süreçte, görme engelli bireylerin dahil olduğu sanat girişimleri, yaşamı ve umudu savunmanın bir yolu olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Güncel, İsrail, Yaşam, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Görme Engelli Sanatçılardan Umut Dolu Sergi - Son Dakika

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