Gazze'de Hamile Kadın ve Eşi Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Hamile Kadın ve Eşi Saldırıda Hayatını Kaybetti

İsrail saldırısında, 7 aylık hamile kadının ve sivil savunma görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

19.09.2024 10:19
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Gazze Şeridi'nde bir sivil savunma görevlisinin 7 aylık hamile eşiyle İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kuzeydeki Beyt Lahiya'da sivil savunma görevlisi Musab Abdullah el-Kürdi'nin evini hedef aldığı aktarıldı.

Saldırıda sivil savunma görevlisi El-Kürdi ile 7 aylık hamile eşinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen sivil savunma görevlilerinin sayısı 84'e çıktı.

İsrail ordusunun saldırılarıyla insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde sivil savunma görevlileri, bombalanan binaların enkazından ölü ve yaralıların çıkarılmasında önemli bir rol oynuyor.

Gazze'deki sivil savunma ekipleri, eksik ekipmanlar ve kısıtlı imkanlarla sağlık ekipleriyle beraber hayat kurtarıcı müdahaleyi yapmak adına mücadele veriyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Hamile Kadın ve Eşi Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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