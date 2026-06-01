Gazze'de hastane jeneratörü arızalandı: Ameliyatlar iptal

01.06.2026 19:20
Jeneratör krizinin yaşandığı hastanenin Ameliyathane Bölümü Başkanı Hakim Muhammed Felit: "Şu an ameliyathanede elektrik tasarrufu politikası uygulanıyor. Önceden planlanmış ameliyatların büyük bir kısmı iptal edildi. Sadece dün önceden planlanmış 8 cerrahi operasyon iptal edildi" "Halihazırda tüm uzmanlık alanlarında ameliyat sırası bekleyen 1500 hastanın yer aldığı bir liste var."

Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde jeneratörün arızalanmasının nedeniyle cerrahi operasyon için bekleyen hasta ve yaralıların hayatının tehdit altında olduğu belirtiliyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaklaşık 500 bin kişiye hizmet veren tek devlet hastanesi olan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayan jeneratörler birer birer devre dışı kalıyor. İsrail'in ateşkese rağmen devam eden ablukası nedeniyle yedek parça ve yeni jeneratör temininin yapılamaması bölgedeki hastalar için ciddi risk oluşturuyor.

AA muhabirine konuşan Hastanenin Ameliyathane Bölümü Başkanı Hakim Muhammed Felit, hastanede kullanılan 400 kilovatlık büyük jeneratörün devre dışı kalması nedeniyle elektrik kesintilerinin tekrarladığını; şu anda 100 kilovatlık küçük bir jeneratörle çalışmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Bu küçük jeneratörün, hastanenin tamamına elektrik enerjisi sağlamak için yeterli olmadığını, sadece laboratuvarın bile üretilen enerjinin büyük kısmını tükettiğini ifade eden Felit, ayrıca yoğun bakım ünitesinde bulunan anestezi ve suni solunum cihazlarının yanı sıra klimaların da enerjinin büyük bir bölümünü harcadığını belirtti.

Felit, bulundukları sıkıntılı durum nedeniyle kısıtlamalara gidildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Şu an ameliyathanede elektrik tasarrufu politikası uygulanıyor. Elektrik yükünü hafifletmek için önceden planlanmış ameliyatların büyük bir kısmı iptal edildi. Bize ulaşan bilgiler doğrultusunda, elimizdeki mevcut durum ve elektrik kapasitesini göz önünde bulundurarak sadece acil ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz."

"Sadece dün önceden planlanmış 8 cerrahi operasyon iptal edildi"

Hastanedeki büyük jeneratörün tamamen hizmet dışı kalmasından önceki dönem olan mayıs ayında da bazı ameliyatların iptal edilmek zorunda kalındığı kaydeden Felit, "Mayıs ayı boyunca en az 389 planlı ve acil ameliyat gerçekleştirdik. Ancak 38 cerrahi operasyonu iptal edilmek zorunda kaldık. Bu iptal edilen ameliyatların 16'sı ameliyathane bölümündeki elektrik kesintisi nedeniyle iptal edildi." diye konuştu.

Felit dün ise büyük jeneratörün tamamen hizmet dışı kaldığını ve bunun resmi olarak açıklandığını ifade etti.

Bölüm Başkanı, "Sadece dün önceden planlanmış 8 cerrahi operasyon iptal edildi. Bunların 6'sı kulak-burun-boğaz, 2'si genel cerrahi ameliyatıydı. Bugün ise yalnızca acil ameliyatları, travma ve ortopedi bölümünün acil vakalarının ameliyatları yapıldı." dedi.

Ameliyat yapabilmek için bazı bölümler kapatıldı

Bugün ise sabah saatlerinden bu yana hastanedeki elektrik yükünü hafifletmek için tek bir ameliyathanede çalıştıklarını söyleyen Felit, teknik ekiple görüşerek yoğun bakım, laboratuvardaki kan analizi, CBC ve biyokimya cihazları gibi bazı ekipmanları kapatarak yükü hafifletmeye çalıştıklarını; bu sayede 2 ve 3 numaralı ameliyathaneleri de devreye sokarak biri beyin kanaması diğeri bağırsak tıkanıklığı olan iki acil ameliyatı gerçekleştirebildiklerini dile getirdi.

Kesintisinin planlı ameliyatları çok ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Felit, "Halihazırda tüm uzmanlık alanlarında ameliyat sırası bekleyen 1500 hastanın yer aldığı bir liste var. Durumun bu şekilde devam etmesi, bu hastaları doğrudan etkileyecek ve planlı ameliyatlar listesi her geçen gün yenisi eklenerek üst üste birikecek." dedi.

Jeneratörlerin bakımı için gerekli ekipmanların bölgeye tedariki gerekli

Bölüm Başkanı, hastanenin hizmet verebilmesi için gerekli jeneratörlerin bakımı için gerekli ekipmanların Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasını istedi.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin tamamına elektrik üretebilecek kapasitede 400 kilovattan daha güçlü bir jeneratör talep ettiklerini kaydeden Felit, bu jeneratörlerin istenen verimlilikte ve güçte çalışabilmesi için gerekli ekipman ve yakıtın da tedarik edilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in 2 yıl ağır saldırılarının ardından ateşkese rağmen sınır kapılarından geçişlere kısıtlı şekilde izin verdiği abluka altındaki Gazze'de hasta ve yaralılar, tedavi edilemiyor.

Kaynak: AA

