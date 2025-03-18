Gazze'de Hava Saldırıları: 310 Filistinli Öldü

GAZZE, 18 Mart (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli noktalarına yönelik giderek yoğunlaşan hava saldırılarında en az 310 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan Hamas yönetimindeki medya ofisinden salı günü yapılan açıklamada İsrail saldırılarının, Gazze'nin güney, kuzey ve iç kesimlerinde nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerini ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırılar büyük maddi hasara yol açarken onlarca kişi enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri devam eden bombardıman nedeniyle yaralılara ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor" ifadelerine yer verildi.

Son birkaç saat içinde İsrail savaş uçakları Gazze, güneydeki Han Yunus ve kuzeyde yer alan Cibaliye'deki mahallelere art arda saldırılar düzenledi.

Xinhua'ya konuşan Filistinli görgü tanıkları, Gazze Şeridi boyunca güçlü patlamalar duyduklarını ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altından yaralıları çıkarmaya çalıştığını aktardı.

Gazze'deki sağlık kaynakları, ciddi tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hastanelerin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını ve ağır yaralıların tedavisinin giderek zorlaştığını belirtti.

Devam eden hava saldırıları, yolları ve altyapıyı tahrip ederek ambulans hizmetleri ve kurtarma çalışmalarının aksamasına yol açtı.