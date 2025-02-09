Gazze'de Hava Saldırısı Sonrası İki Çocuk Hayatını Kaybetti

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GAZZE, 9 Şubat (Xinhua) -- Gazze'de İsrail'in daha önce düzenlediği hava saldırısında ağır hasar gören bir evin beton duvarının çökmesi sonucu iki Filistinli çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk ise yaralandı.

Hamas yönetimindeki Gazze merkezli medya ofisinin başkanı Salama Maruf, cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında, "Enkazın kaldırılması ve hasarlı bölgelerin güvenliğinin sağlanması için gerekli ağır ekipman ve yakıtın Gazze'ye girişinin engellenmesi yüzünden meydana gelen bu trajik olay başta çocuklar olmak üzere sivillerin hayatını tehdit eden tehlikelerin ne denli büyük olduğunu gösteriyor" dedi.

Maruf, kısmen hasar gören evlerin tespiti ve güçlendirilmesi için teknik ekiplerin derhal onaylanması çağrısında bulunarak, durumun ele alınmamasının daha fazla can kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Maruf, "Kurtarma operasyonları ve yeniden inşadaki gecikmeler nedeniyle yaşanan can kayıpları sona ermeli" dedi.

Gazze'de abluka ve sınır kapatmaları nedeniyle insani koşullar her geçen gün kötüleşiyor. Yardım ve yeniden inşa çabaları aksarken, bölgedeki sivillerin yaşamları doğrudan tehdit altına giriyor.