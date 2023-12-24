Gazze\'de her gün 180\'den fazla doğum gerçekleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 50 bin hamile kadının bulunduğunu ve her gün 180'den fazlasının doğum yaptığını duyurdu.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının bulunduğu ve her gün 180'den fazlasının doğum yaptığı tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de UNRWA'ya ait 22 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığına işaret edilen açıklamada, "UNRWA doktorları ve ebeleri, UNRWA'ya ait aktif 7 sağlık merkezinde doğum sonrası ve yüksek riskli hamile kadınlara bakım sağlamak için mümkün olan her şeyi yapıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi çökmüş durumda.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyinde aktif hastanenin kalmaması ve Şifa Tıp Kompleksi'ndeki yetersizlikler nedeniyle yaralıların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazze kentindeki son aktif hastane olan El-Ehli Baptist'in de 19 Aralık'ta hizmet dışı kaldığı açıklanmıştı.

Tıbbi imkanların yetersizliği, yerinden edilen kişilerin hastanelere sığınması ve yaralı sayısının çokluğu nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde de durumun kontrolden çıktığı duyurulmuştu.

İsrail saldırıları nedeniyle nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze Şeridi'nde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezlerdeki insan yoğunluğu ve hijyen malzemeleri eksikliğinin bulaşıcı hastalıklara yol açtığı açıklanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünya ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara sık sık tıbbi malzeme ve sahra hastanesi kurma çağrısını yineliyor.

İsrail'in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim saldırılarının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle bölge halkı insani bir felaket yaşıyor.

İsrail ordusunun saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den önce günlük 600 yardım tırının gönderildiği Gazze'ye, insanların temel ihtiyaçlarında ciddi artışın baş gösterdiği son 2,5 ayda gönderilen yardım tırları ise günlük 70'i geçmiyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 424 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 153'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 486 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 124 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.