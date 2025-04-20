Gazze\'de Hristiyanlar Paskalya\'yı Buruk Kutladı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar, Gazze kentinde bulunan ve İsrail'in saldırılarının hedefi olan Aziz Porphyrius Kilisesi'nde Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Aziz Porphyrios Ortodoks Kilisesi'nde Paskalya Bayramı ayini düzenlendi.

İsrail'in 19 aydır devam eden saldırıları nedeniyle ölüm ve yıkımın hüküm sürdüğü Gazze'deki çok sayıda Hristiyan, en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirilişini simgeleyen Paskalya dolayısıyla düzenlenen ayine katıldı.

Gazze'de devam eden ağır bombardımanlar ve artan sivil kayıplar nedeniyle bu yıl da buruk bir şekilde Paskalya'ya giren Hristiyanların kutlamaları sevinç gösterilerinden uzak yalnızca dini ritüeller, ayinler ve mum yakma gibi sessiz etkinliklerle sınırlı kaldı.

Gazze'deki Hristiyanlar, geçen cuma da Paskalya'dan 2 gün önce kutlanan "Kutsal Cuma"yı dualar ve sessiz törenlerle anmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanların yaklaşık yüzde 70'i Rum Ortodoks mezhebine, geri kalanı ise Latin Katolik mezhebine mensup.

İsrail'in 19 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıda Aziz Porphyrius Kilisesi'ne sığınan 18 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Bu yıl Batı ve Doğu kiliseleri takvim açısından birleştiği için, tüm Hristiyan mezhepler Paskalya'yı aynı tarihlerde kutluyor.