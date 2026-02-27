Gazze'de İftar Faaliyetleri Süregeldi

Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi ve Deniz Feneri Derneğinin işbirliğinde, Gazze'de günlük 1500 kişilik iftar organizasyonu gerçekleştiriliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı kapsamında Gazze'de yaşayan sivillere yönelik insani yardım faaliyetleri sürüyor.

Organizasyon kapsamında, Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki Mevasi Kampı'nda yaşayan, yerinden edilmiş ailelere iftar için sıcak yemek dağıtıldı.

Yaklaşık 1500 kişilik iftar organizasyonu her iki kuruluşun Birlik Mutfağı ve Vefa Mutfağı bünyesinde yürütüldü.

Savaş koşullarında yaşam mücadelesi veren sivillere temel gıda desteği sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için yapılan organizasyonda toplam 15 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Ramazandaki tüm yardım faaliyetleri kapsamında ise 30 bin kişiye ulaşılması amaçlanıyor.